Ağustos ihracatı rekor kırdı: 23,5 milyar dolar

AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi Ziya Altunyaldız, ağustos ayında ihracatın yüzde 8,1 artarak 23,5 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Altunyaldız, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin küresel ticarette yaşanan belirsizliklere rağmen güçlü performansını sürdürdüğünü ifade etti.

Korumacılığın arttığı, jeopolitik gerilimlerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın dünya ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğu bir dönemde her yeni ayda ihracatta yeni bir rekora imza attıklarını vurgulayan Altunyaldız, şunları kaydetti:

"Ağustos ayında ihracatımız yüzde 8,1 artarak 23,5 milyar dolara ulaştı ve tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracatına performansımızla üretmeye, istihdam oluşturmaya ve küresel pazarlarda Türkiye markasının bayrağını dalgalandırmaya devam ediyoruz. Yalnızca ağustos ayında değil, yılın ilk sekiz ayındaki performansımız da dikkat çekici gerçekleşti. Biliyorsunuz ki 2026 yılının başından bu yana bölgemizde ve dünyada jeopolitik gerginlikler küresel ticareti derinden ve olumsuz etkiliyor. Bu gelişmelere rağmen yılın ilk sekiz ayındaki ihracatımız yıllık bazda yüzde 4 artarak 185 milyar dolara, son 12 aylık ihracatımız ise 280,3 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine yükseldi."

Altunyaldız, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda üretim, yatırım ve ihracat ekseninde kararlılıkla ilerlediklerini kaydetti.

İhracatın kilogram başına değerindeki artışın bu dönüşümün önemli göstergelerinden biri olduğuna dikkati çeken Altunyaldız, "Ocak-ağustos döneminde kilogram başına ortalama ihracat değerinin yüzde 9,6 artışla 1,70 dolara, ağır ürünler hariç tutulduğunda ise yüzde 11 artışla 2,08 dolara yükseldi. Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 4,1 milyar dolar arttı. Bu ürünlerin toplam ihracat içerisindeki payı ise yüzde 43,5'e yükseldi. Ocak-ağustos döneminde ABD'ye ihracatın 1,2 milyar dolar artarak 11,9 milyar dolara, Çin'e ihracatın ise yüzde 39,7 artışla 2,9 milyar dolara ulaştı. Avrupa Birliği'ne ihracatın da 78,1 milyar dolar seviyesine yükseldi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA