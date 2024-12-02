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AK Parti Kemalpaşa Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi

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AK Parti Kemalpaşa Kadın Kolları'nın 7. Olağan Kongresi, İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar'ın konuşmalarıyla birlikte 15 Temmuz Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongrede Türkiye'nin ekonomik başarıları vurgulandı ve Pınar Aydın Kemalpaşa Kadın Kolları Başkanı olarak seçildi.

AK Parti Kemalpaşa Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

15 Temmuz Kültür Merkezi toplantı salonunda düzenlenen kongrede konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti iktidara geldiğinde 2 bin 800 dolar olan kişi başına düşen milli gelirin bugün 15 bin 550 dolara yükseldiğini söyledi.

Kırkpınar, AK Parti'nin hayata geçirdiği projelerle Türkiye'nin 23 yılda çağ atladığını belirterek, şunları kaydetti:

"İhracatımız 38 milyar dolardı, bugün ise 270 milyar dolara ulaşmış durumda. Bütün bu rakamlara, gelişmelere ve sektörlere baktığımızda her birinin 10 kat, 20 kat büyüttüğümüzü görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi artık Türkiye eski Türkiye değil. 'Otur, otur, kalk, kalk' anlayışı geride kaldı. Türkiye, böyle bir ülke olmaktan çıkmış, hem bölgesel hem de küresel bir güç haline gelmiştir. Bundan sonra 2028 yılına kadar durmadan, bıkmadan, usanmadan kapı kapı çalışıp, hem bu davayı anlatacağız hem Cumhurbaşkanımızı anlatacağız. 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz."

Kongreye AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Metin Yaşar, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran ile parti yöneticileri ve partinin kadın kolları üyeleri katıldı.

Yapılan seçimde Pınar Aydın, Kemalpaşa Kadın Kolları Başkanı seçildi.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Politika
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