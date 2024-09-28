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AK Parti Kayseri İl Başkanı Üzüm, 5 İlçede Kan Değişikliği ve Kongre Sürecini Duyurdu

AK Parti Kayseri İl Başkanı Üzüm, 5 İlçede Kan Değişikliği ve Kongre Sürecini Duyurdu
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Akkışla, Felahiye, Hacılar, Özvatan ve Tomarza ilçelerinde kan değişikliği yapıldığını açıkladı. Kongre sürecinin 12 Ekim itibariyle başlayacağını ve Kayseri'deki tüm ilçelerde coşkulu bir atmosferde gerçekleşeceğini belirtti.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm; Akkışla, Felahiye, Hacılar, Özvatan ve Tomarza ilçelerinde kan değişikliği yapıldığını söyledi.

12 Ekim itibariyle kongrelerin başlayacağını ifade eden Başkan Üzüm, kongre sürecini değerlendirdi. 5 ilçede kan değişikliğine gidilerek yeni atanan ilçe başkanlarının görevi devraldığını ifade eden Başkan Üzüm, Kayseri'nin tüm ilçelerindeki kongrelerin şölen havasında geçeceğini aktardı. Yeni ilçe başkanlarına görevlerinde başarılar dileyen Başkan Fatih Üzüm; "Bir yandan merkezi hükümetle diyaloglarımız devam ederken, yatırımları takip ederken bir yandan da teşkilatımızın yapılması gereken işlerini dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Kongre süreci tüm ülkemizde 12 Ekim itibariyle başlayacak, 23 Aralık'a kadar ilçe kongreleri tamamlanacak. Sadece ilçe kongreleri değil ilçe kadın kolları ve gençlik kolları da buna dahil. Sonrasında Ocak ve Şubat aylarında il kongreleri, Nisan ve Mayıs aylarında büyük kongremiz gerçekleşecek. Biz de bu yolda çalışmalarımıza devam ediyoruz. 5 ilçemizde bir kan değişikliği gerçekleşti. İlçelerde çok coşkulu bir kongre süreci yaşayacağız. AK Parti'nin tüm dinamikleri her yerde harekete geçiyor. Halkın içerisinde olaya, teşkilat yapısıyla beraber şehri hareketlendirmeye yine gündemi belirlemeye devam ediyoruz. 5 ilçe başkanımıza hayırlı olsun diyorum. Akkışla'da Halil Ufuk Burak, Özvatan'da Kemal Dumlu, Tomarza'da turgut Koç, Felahiye'de Kemal Korkmazyiğit, Hacılar'da Yasin Mutlu ilçe başkanlığı görevini devraldı. Genel merkezde şu tabloyu görünce gurur duyduk; 5 ilçenin koordinatörleri, mevcut ilçe başkanları ve 5 ilçenin tam 17 tane adayı ile genel merkeze 30 kişi ile çıktık. Genel merkez teşkilat başkanlığımız da bu manzarayı görmekten mutluluk duydu. İstişareli bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Kongre sürecimiz de hayırlı, uğurlu olsun. 12 Ekim itibariyle Kayseri'de her ilçemizde şölen şeklinde kongrelerimiz gerçekleşecek. Tüm vatandaşlarımızı kongrelerimize davet ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

kayseri

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