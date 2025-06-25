AK Parti İl Başkanları ve Koordinatörleri Ankara'da Buluştu

Ak Parti Teşkilat Başkanlığı'nın ev sahipliğinde, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen "İl Başkanları ve İl Koordinatörleri Çalışma Kampı" yoğun katılım ve verimli görüşmelerle gerçekleştirildi. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir de kamp sürecine katılarak Balıkesir teşkilatı adına önemli temaslarda ve istişarelerde bulundu.

Ankara'da gerçekleşen yoğun kampın, edinilen bilgi ve tecrübelerin Balıkesir'de hizmete dönüşeceği verimli bir eğitim süreci olması dikkat çekti. Teşkilatın saha gücünü artıracak ve yerel çalışmalara ivme kazandıracak bu buluşma, şehrin geleceğine yönelik önemli kazanımlar sağladı.

Balıkesir İl Koordinatörü, Aydın Milletvekili Ömer Özmen ve Teşkilat Başkan Yardımcısı, Marmara Bölge Sorumlusu Haydar Ali Yıldız'ın da katıldığı toplantıda, Başkan Aydemir; sürekli sahada olan, tüm kademeleriyle aktif ve uyum içinde çalışan Balıkesir teşkilatının, bölgesel hedeflerle güçlü bir bütünlük sergilediğine dikkat çekti. Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün liderliğinde gerçekleşen kamp kapsamında, teşkilat yapısı, saha çalışmaları, yerel dinamikler ve seçim hazırlıkları başta olmak üzere birçok konu masaya yatırıldı. İl Başkanı Mehmet Aydemir, kamp süresince Balıkesir'in ihtiyaçları, bölgesel öncelikleri ve teşkilat yapısına dair tüm detayların kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirtti.

"İstişaremiz, birlik ve beraberliğimiz bir arada güçleniyor, yükseliyor. Hedefimiz; Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda şehirler arasında parlayan bir yıldız olarak Balıkesir'i görmek. ve inşallah göreceğiz," diyen Aydemir, bütün çaba ve gayretlerinin millet, ülke ve Balıkesir için olduğunu vurguladı.

Çalışma Kampı, iller arası koordinasyonun artırılması, teşkilat içi dayanışmanın pekiştirilmesi ve ortak hedeflere yönelik stratejilerin belirlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. - BALIKESİR