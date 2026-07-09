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Başkan Albayrak'tan Baksan Sanayi Sitesi eleştirisi

Başkan Albayrak'tan Baksan Sanayi Sitesi eleştirisi
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Baksan Sanayi Sitesi'ndeki altyapı ve temizlik sorunlarına dikkat çekerek, CHP'li yerel yönetimleri ilgisizlikle suçladı.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, yerel yönetimlerin yeterince hizmet sağlamadığı Baksan Sanayi Sitesi ile ilgili olarak, "Alın teriyle üreten esnafımız bu ilgisizliği asla hak etmiyor" dedi.

Ak Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Baksan Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. Esnaf ile bir araya gelen Başkan Albayrak ve Milletvekili Dönmez, sorun ve şikayetleri dinledi. Başkan Albayrak'ın ziyaret sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, "Baksan Sanayi Sitesi'ndeki manzara hep bildiğimiz gibi... CHP'li yerel yönetimlerin yıllardır süregelen vurdumduymazlığı yüzünden her yağmurda sele teslim olan yollar, toplanmayan çöpler ve terk edilmiş bir altyapı. Alın teriyle üreten esnafımız bu ilgisizliği asla hak etmiyor. Bu şehre ve insanımıza gerçekten yazık ediliyor" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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