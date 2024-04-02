AK Parti, Halfeti seçim sonuçlarına itiraz etti
Ak Parti, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde seçim sonuçlarına itirazda bulundu.
Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, Halfeti ilçesinde seçim sonuçlarını etkileyecek tespitler elde ettiklerini belirterek, "İki ayrı yerde seçim sonuçlarını etkileyecek usulsüzlükler tespit ettik. Bununla ilgili olarak İlçe Seçim Kuruluna itirazımızı bildirdik. Şimdi sonucunu bekliyoruz." dedi.
Halfeti'de kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Mehmet Karayılan yüzde 39,45, AK Parti adayı Şeref Albayrak yüzde 33,64 oy almıştı.