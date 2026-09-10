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AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan TMO'nun kuru üzüm alım fiyatına ilişkin açıklama

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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çekirdeksiz kuru üzüm için belirlenen alım fiyatlarına ilişkin, üreticinin emeğini ve alın terini korumaya devam edeceklerini bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çekirdeksiz kuru üzüm için belirlenen alım fiyatlarına ilişkin, üreticinin emeğini ve alın terini korumaya devam edeceklerini bildirdi.

Yenişehirlioğlu, yazılı açıklamasında, piyasada istikrarı sağlamak amacıyla TMO tarafından çekirdeksiz kuru üzüm için belirlenen alım fiyatlarının kaliteye göre 85 ila 100 lira arasında açıklandığını hatırlattı.

15 Eylül 2026 itibarıyla başlayacak alımların üzüm üreticilerine bereket, kazanç, huzur getirmesini dileyen Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Üreticimizin yanında olmaya, emeğini korumaya devam edeceğiz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, üreticilerin alın terini gözeten, bu önemli düzenlemede emeği bulunan Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya teşekkür ediyor, tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum."

Kaynak: AA
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