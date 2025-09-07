AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Osmaniye'de konuştu Açıklaması

Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "Hiç kimse endişe etmesin ki bu süreçten asla geriye dönüş yoktur ve en ufak bir taviz de verilmeyecektir. Allah'ın izniyle milletimizin desteğiyle Türkiye artık terörden arındırılmış, geleceğe doğru kararlı adımlarla yol almaktadır." dedi.

Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, kentteki temasları kapsamında AK Parti Osmaniye İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Yenişehirlioğlu, burada yaptığı konuşmada, bölgedeki sıcak çatışmalara, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisinin sağlam şekilde yoluna devam ettiğini söyledi.

Uygulanan makroekonomik istikrar ve reform programının son 2,5 yılda birçok testi başarıyla geçtiğini belirten Yenişehirlioğlu, şöyle devam etti:

"Bazı çevreler ekonomimizi sabote etmeye kalktı. Milli markalarımıza boykot çağrıları yaptı. Uluslararası alanda operasyonlar düzenlediler ama hamdolsun milletimizin feraseti, devletimizin dirayeti sayesinde bu oyunlar asla tutmadı. Ne dışarıdaki karanlık odaklar, ne de içerideki işbirlikçileri asla başarılı olamadılar. Bugün ekonomimiz yeniden dengeleniyor. Üretim, istihdam ve ihracat artıyor. İnşallah zamanla daha da iyi noktalara geleceğiz. Problemlerin, sıkıntıların farkındayız. Yapısal dönüşümümüzü tamamlayacak, inşallah Türkiye küresel ekonominin en güçlü aktörlerinden biri haline gelecek."

"Eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye'nin son çeyrek asrına damgamızı vurduk"

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" toplantısına da katılan Yenişehirlioğlu, AK Parti'nin pusulasının milletin talepleri olduğunu dile getirdi.

AK Parti olarak 24 yıl önce çıktıkları kutlu yolculukta milletin iradesini, umudunu, inancını, siyasetin merkezine taşımaya gayret ettiklerini vurgulayan Yenişehirlioğlu, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eser ve hizmet siyasetimizle, Türkiye'nin son çeyrek asrına da damgamızı vurduk. Bugün ise yepyeni bir ufku, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu milletimizle el ele inşa etmeye üstün gayret gösteriyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' yalnızca kuru bir siyasi söylem değil, 86 milyonun ortak hayali, geleceğe dair yol haritasıdır. Bu vizyonla köy köy, ilçe ilçe, şehir şehir, milletimizle buluşuyor, istişare ediyoruz. Bu bağlamda Türkiye Yüzyılı Buluşmaları ile ülkemizin her köşesinde kıymetli vatandaşlarımızla, sizlerle, gönüldaşlarımızla buluşmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

"Bu süreçten asla geriye dönüş yoktur"

Yenişehirlioğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllarca bu milletin enerjisini, umudu evlatlarını çalan terör belasını kökten çözüme ulaştırmak için Cumhurbaşkanı'mızın kararlılığıyla tarihi adımlar attık. Kandan beslenen odakların oyunlarını bozduk, içeride ve dışarıda yürüttükleri sabotaj girişimlerini milletimizin, sizlerin desteğiyle bertaraf ettik. Osmaniye bu mücadelenin en önemli safhalarında bedel ödemiş, kahraman evlatlarının bir çoğunu toprağa vermiş ama asla pes etmemiştir. Hiç kimse endişe etmesin ki bu süreçten asla geriye dönüş yoktur ve en ufak bir taviz de verilmeyecektir. Allah'ın izniyle milletimizin desteğiyle Türkiye artık terörden arındırılmış, geleceğe doğru kararlı adımlarla yol almaktadır. 'Türkiye Yüzyılı' aynı zamanda kardeşliğin yüzyılıdır. Türk'üyle, Kürt'üyle Arap'ıyla 86 milyonun ortak kutlu yürüyüşüdür. Tarih bize gösteriyor ki biz bir, iri ve diri olduğumuzda hiçbir güç bizim karşımızda duramaz."

Türkiye olarak çok acılar çekildiğini ve ağır bedeller ödendiğini ifade eden Yenişehirlioğlu, bunların hepsini aştıklarını, aşmaya da devam edeceklerini belirtti.

El birliğiyle son düzlüğe ulaşıldığını vurgulayan Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Biraz daha sabır, biraz daha dikkatle inşallah menzili maksudumuza el birliği ile varacağız. Bu asır Türkiye yüzyılı olacak. Bu yüzyıl aziz milletimizin yüzyılı olacak. Allah'ın izniyle, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Osmaniye'nin evladı Sayın Devlet Bahçeli'nin destekleriyle ve aziz milletimiz dualarıyla terörsüz Türkiye'ye elbet ulaşacağız."