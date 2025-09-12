AK Parti Grup Başkanvekili Usta, Malatya'da 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'na katıldı Açıklaması

Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Bütün vesayet odaklarını bitirdik ve bugün milletin gücüyle biz dimdik ayaktayız. Ak Parti'nin arkasında milletin gücünden başka bir güç yoktur." dedi.

Usta, Malatya Nikah Sarayı'nda düzenlenen " Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, 81 ilde ve her ilçede hayata geçirilen buluşmaları çok önemsediklerini söyledi.

İnsana dokunmak, insana hizmet etmek, insanları yaşadığı yerde, evinde, bahçesinde ve bağında görüp halini hatırını sormak istediklerini kaydeden Usta, buradan aldıkları bilgileri Genel Merkez Teşkilat Başkanlığına rapor ederek tüm Türkiye'nin yeniden nabzını tutmak istediklerini dile getirdi.

Tüm Türkiye'de 85 milyona dokunmak hedefiyle yola çıktıklarını vurgulayan Usta, bugün bu görevle Malatya'da olduklarını söyledi.

Malatya'nın en önemli ürünü kayısının yaşanan zirai dondan etkilendiğini belirten Usta, sigortası olan üreticilere destek ödemelerinin yapıldığını, sigortası olmayanlara ise ödemelerin yakın zamanda yapılacağını kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin arkasından yaşanan zorluklara işaret eden Usta, "yapamazlar, bu kadar hızlı yeniden ayağa kalkamazlar, toparlanamazlar" dendiği bir günden, 300 bin konutun teslim edildiği bir döneme geldiklerini bildirdi.

"Bağımsız yargının, mahkemelerin vermiş olduğu kararı saygıyla izliyoruz"

Leyla Şahin Usta, 300 bin konutun 2 yıl içerisinde teslim edilmesine işaret ederek, "Bu büyük bir başarı, büyük bir onur. Aynı zamanda bunda Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu çok büyük bir irade var." dedi.

Amaçlarının insana hizmet etmek olduğunu vurgulayan Usta, şöyle devam etti:

"Bu anlayış sayesinde 23 yıldır AK Parti vatandaşın teveccühünü görmüş, takdirlerini kazanmış, hem her seçimi kazanmış hem de hizmet etmiştir. Maalesef aynı anlayışı ve ruhu bugünlerde göremediğimiz bir ana muhalefetle ülkenin gündeminin meşgul olduğunu görüyoruz. Tek dertleri kendi yaşadıkları dünyalarını güzelleştirmek, makam ve mevkilerini korumak, kendi çıkarları için örgütler kurmak, yolsuzluklar, hırsızlıklar.. Bunların hepsiyle ülkenin gündeminin ne kadar meşgul olduğunu eminim sizler de farkındasınız. Gönül isterdi ki bu 300 bin konutun vatandaşın hizmetine sunulduğunun ortak gururuna hep beraber erişelim. Onlar da bu sevince, bu başarıya ortak olsunlar isterdik ama maalesef tek bir kelime dahi duymadık. Bugünlerde duyduğumuz tek şey kendi iç kavgaları, çekişmeleri, polisimize saldırmalar, kendi aralarında yürüttükleri linç kampanyaları. Birbirleriyle olan mücadeleleri sanki ülkenin gündemiymiş gibi hepimizin gündemine oturmaya çalışmak.

Biz hukuka saygılı insanlarız, biz mahkemelerin aldığı kararların saygıyla uygulanması için bugüne kadar ne kadar kararlı durduysak yine aynı noktadayız. Bağımsız yargının, mahkemelerin vermiş olduğu kararı saygıyla izliyoruz, gözlemliyoruz ama tabi ki kamu görevlilerimiz de işlerini yapacaklar. Onlara engel olmak, hakaret etmek, onları yok saymak, polisimize eziyet etmek, zorluk çıkarmak, vatandaşı, gençleri sokağa çağırmak bu ülkenin ana muhalefetine yakışan bir tavır değildir."

Ülkede kaosun çıkartılmasına hiçbir şekilde müsaade etmeyeceklerini, 23 yıldır hiçbir vesayet odaklarına teslim olmadıklarını aktaran Usta, "Bütün vesayet odaklarını bitirdik ve bugün milletin gücüyle biz dimdik ayaktayız. AK Parti'nin arkasında milletin gücünden başka bir güç yoktur. Arkasını milletin gücünden başka yere dayayanlar, işte böyle kendi kavgalarıyla boğulup giderler." ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşanan insanlık dramı

Filistin ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına işaret eden Usta, dünyanın pek çok ülkesinden gemilerin aktivistlerle birlikte yola çıktığı ve hedeflerinde de Gazze'ye insani yardım ulaştırmak olan Sumud filosunun, bu yolculukta muzaffer olmasını istediklerini söyledi.

İsrail'in saldırılarını durdurabilmek için ilerleyen günlerde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konunun ele alınacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sene olduğu gibi toplantıya katılıp BM Genel Kurulu kürsüsünden dünyaya sesleneceğini belirten Usta, şunları kaydetti:

"Herkesin Birleşmiş Milletlerin artık bir adım atması gerektiği noktasında hemfikir olduğunu biliyoruz. Onları durduran nedir, neden bu kadar soykırıma, açlığa sessiz kaldıklarını artık açıklamaları gerekiyor. Eğer Birleşmiş Milletler 5 ülkenin kararıyla yönetilmeye devam edecekse artık yönetilemeyecek demektir. Bu yapının değişmesi için artık çok hızlı karar alınmalı. Bir an önce bu insanlık dramına, bu soykırıma da son verilmelidir. Aksi takdirde bu 5 ülke, kendi ülkelerinde kendi dillerinde, kendi vatandaşları tarafından sokağa çıkamaz hale getirilecektir."

Usta, Türkiye'nin her zaman Filistin ve Gazze'nin özgürlüğü için iki devletli çözüm için mücadele ettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Davos'ta nasıl "one minute" diyerek bir çıkış yaptıysa bugün aynı noktada olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Bugün yine herkese ve tüm dünya liderlerine 'artık bu zulme bir dur demenin vakti çoktan geldi ve artık sessiz kalamazsınız' diyerek uyarılarını yapmaktadır. Ümidimiz ve temennimiz, bu yaşadığımız acının bir daha tekrarlanması, yaşanmaması ve Filistinlilerin bir an önce özgürlüğüne kavuşması, bu soykırımın derhal durdurulması. Açlıktan ölen çocukların, bir tarafta dünya bolluk ve bereket içinde yaşarken bugünün dünyasına yakışmadığını hatırlatmak istiyoruz."