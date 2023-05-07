AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan kaset açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de yaptığı açıklamada, hiç kimsenin özel hayatıyla işi olmadığını belirterek, "Kaseti var mı, yok mu bizim işimiz değil. Onlar kasetle geldi, kasetle gidebilir. Bizim derdimiz o değil" dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bir de şimdi bir kaset dedikodusu çıkardılar. Ben Müslüman bir adam olarak, hukukçu bir adam olarak diyorum ki; hiç kimsenin özel hayatıyla işimiz yok. Yasal olmayan hiçbir delil bizim için muteber değildir. Gizli olan, aleni olmayan hiçbir konu bizim için kıymetli değildir. Kaseti var mı, yok mu bizim işimiz değil. Onlar kasetle geldi, kasetle gidebilir. Bizim derdimiz o değil" dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de partisinin seçim ofisinin açılışına katıldı. Turan'a, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve çok sayıda partili eşlik etti. Turan, açılıştan önce açıklamalarda bulundu.

Konuşmanın ardından Turan ve beraberindekiler kurdele keserek seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra kordonboyunda seçim çalışması yapan AK Parti Gençlik Kollarını ziyarete giden Turan, burada gençlerle bir araya geldi. Gençlere seçim çalışmalarında başarılar dileyen Turan, CHP'nin seçim standını da ziyaret ederek başarılar diledi.