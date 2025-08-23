AK Parti Grup Başkanı Güler, Kars'ta 'Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları'nda konuştu Açıklaması

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin, "Bu süreçlerde fedakarlığı, azmi ve mücadeleyi gösteren, bu aziz vatan uğruna şehit düşmüş olan şehitlerimizi, yakınlarını incitecek, üzecek hiçbir aşama ve gelişme asla olmayacaktır." dedi.

Abdullah Güler, " Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları" kapsamında geldiği Kars'ta, parti olarak 81 il ve 922 ilçede bu tür buluşmaları yaptıklarını söyledi.

Dün Iğdır'da temeli atılan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güler, "Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu 224 kilometrelik bir tren hattının temeli atıldı. Toplam yatırım maliyeti 114 milyar lira olan çift hatlı, elektrikli ve bu hattın üzerinde birçok menfez, viyadük, tünel yapılacak. Muazzam bir yatırım alanı. Doğu-Batı ekseninde Kars'ı Avrupa'ya, Londra'ya bağlayacak, buradan da Pekin'e bağlayacak bir altyapının burada dün temeli atıldı. Bizim aslında tüm gündemimiz buydu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 23 yıllık hikayede hizmet geçmişimizde bizim her günümüz aslında böyleydi." diye konuştu.

Güler, CHP'nin dün gerçekleştirdiği Sivas mitingine değinerek, şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanı sağda solda geziniyor, gündemi ne? Gündeminde deprem var mı? Yok. Aziz milletimize bugüne kadarki hizmetler açısından neler yaptığımıza dair bir teşekkürü veya takdiri var mı? Yok. Varsa yoksa İstanbul merkezli bir gündemi var. Yüksek hızlı treni kendi altılı masadaki ortağı 'ne gerek var Sivas'a niye bu hizmeti yapıyorsunuz' demişti. Bu da diyor ki, 'ya bu 2 saatti, şimdi 3 saatte gidiyor, işte bu olur mu' ya şunun bir zerresini, yüzde 1'ini şu aldığınız, emanet olarak aldığınız şu belediyelerden bir gösterin de görelim ya. O yok, bu yok bunu geçin. ya bir tanesini yapın. İzmir'de Toplu Konut İdaresi tarafından günde 550 konut üretiyoruz. İzmir'deki en son yolsuzluk operasyonuna bakın. İnsanların İzmir'de umudunu çaldılar. 500'e yakın mağdur CHP'nin İzmir İl Başkanı'nın kooperatif başkanı olduğu ve insanlara Bayraklı depreminden sonra 'konut yapacağız' vaadiyle umutlarını çaldılar, kandırdılar, şu anda yargılanıyorlar. Bir kelime etmiyor. 30 yıldır yönetimlerinde İzmir Körfezi'ne bakın son haftalarda binlerce balık ölüsü, koku, rezillik, pislik, bir kelime et kardeşim, bir kelime et. Sivas'a gelip yüksek hızlı treni eleştireceğine şu İzmir'e bir bak da şu körfezi nasıl temizleyeceğini, bu kokudan nasıl kurtulacağını, şu kooperatif yolsuzluğuyla insanların umudunu, hayallerini nasıl çaldığınıza bir izah getir. Bu tam bir siyasi kalpazanlık örneğidir."

Bölgesel sorunların devam ettiğini anlatan Güler, "Manavgat olaylarını biliyorsunuz. İnsan bir mahcubiyet duyar. Neyle itham ediliyorsunuz? Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma. Vallahi bu lafların birçoğunu insanımız duyduğunda yüzü kızarıyor, izah edemiyor. Bu kadar ayıplı işlerin yanında 'alnımız ak' diyor, 'bir leke bile yok bizde' diyor. Sanki uzayda oldu bu olaylar. Gözümüzün önünde oldu işte. Türkiye'nin şu anda bulunduğu bölgesel risklerine baktığımızda kuzeyimizde Rusya-Ukrayna Savaşı, doğumuzdaki gerilim Pasifik'te hala devam ediyor. 7 Ekim'den beri zalim, katil İsrail'in saldırıları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Güler, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarının devam ettiğini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Meclisimizde yakın zamanda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'muz ihdas edildi. Şu anda mecliste temsil edilen siyasi partiler ki bu kamuoyuna baktığımızda seçmenin yaklaşık yüzde 90'ına denk geliyor. Yani seçmenin oy verdiği yüzde 90 siyasi partilerin kiminin grubu var, kiminin yok. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli çok açık ve net söyledi. Hiçbir aşamasında, başlangıcında, devamında, bundan sonra hiçbir pazarlık asla yoktur, olmamıştır ve bundan sonra da olmayacaktır. Dünya değişiyor, dönüşüyor, bölgesel riskler artıyor. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği, bölgesindeki bütün sorunlu alanlara gerçekten hakkaniyetli yaklaşımıyla her bir sorun alanında nerede olursa olsun ağırlığını koyuyor ve süreci en olumlu şekilde, insanların güvenliğini, barışını ve aynı zamanda toplumsal güven ilişkisini de oluşturacak şekilde bir tavır ortaya koyuyor. Bunun devamında bizim yıllardır başımızı ağrıtan, ekonomik olarak bizlere bedel ödeten, birçok insanımızı şehit verdiğimiz bir süreci yaşıyoruz. Bu süreçlerde fedakarlığı, azmi ve mücadeleyi gösteren, bu aziz vatan uğruna şehit düşmüş olan şehitlerimizi, yakınlarını incitecek, üzecek hiçbir aşama ve gelişme asla olmayacaktır."

Güler, programının ardından beraberinde AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Erzurum milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Fatma Öncü, Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, MKYK Üyesi Mehmet Kırmızı ve MKYK Yedek Üyesi Cansın Yılmaz Yaşar ile ilçe ziyaretleri gerçekleştirdi.