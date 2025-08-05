AK Parti Genel Sekreteri'nden Karşıyaka Belediyesi'ne Sert Eleştiri

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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Karşıyaka Belediyesi'nin borcunu ve vizyonsuzluğunu eleştirerek, CHP'nin 41 yıllık yönetiminin iflas olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'in Karşıyaka Belediyesinin "belediyecilikte iflasın, vizyonsuzluğun ve borcun simgesi olduğunu" ifade etti.

İnan, yazılı açıklamasında, Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'ın dün belediye meclis toplantısında, "göreve geldiğinde 2 milyar 200 milyon lira sigorta ve vergi borcu bulunduğunu, bugün borcun 3 milyar 632 milyon lira olduğunu" anlattığını belirtti.

Yıldız'ın "15 yıl belediye başkanlığı yapsa bile borcu ödeyemeyeceğini" söylediğini aktaran İnan, "41 yıldır CHP'nin yönettiği Karşıyaka, bugün belediyecilikte iflasın, vizyonsuzluğun ve borcun simgesi oldu. Oysa en iyisini hak ediyordu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Politika
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