AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Çanakkale'de konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artık Türkiye ne oldu? Dünya lideri ülkeler konumuna geldi. Sadece savunma sanayinde değil, pek çok farklı sanayilerde de pek çok farklı üretim alanlarında da Türkiye söz sahibi. Türkiye artık eskisi gibi değil." dedi.

Partisinin Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen program kapsamında kente gelen Ercan, bir otelde düzenlenen "Girişimci Kadınlar ve STK Buluşması"na katıldı.

Ercan, burada yaptığı konuşmada, Ak Parti'nin 23 yıllık iktidarında kadınlar için önemli projeleri hayata geçirdiğini söyledi.

Ak Parti iktidara gelmeden önce Meclis'teki kadın milletvekili oranının yüzde 2 olduğunu, şu an bunun yüzde 20'ye yükseldiğini belirten Ercan, her ortamda kadınların temsiliyetini yüzde 50'lere ulaştırmayı hedeflediklerini anlattı.

Ercan, 4-6 Aralık'ta Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'ni düzenleyeceklerini dile getirerek, "Bu zirveyle hedefimiz sadece uluslararası alandaki kadın yerel yöneticileri görmek, onların yaptıklarını incelemek değil, aynı zamanda yereldeki yani Türkiye'deki kadın yerel yöneticilerimizi eğitmek ve onların da inşallah önümüzdeki dönemde sayılarını arttırmak. Bizler AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları olarak kadınlarımıza her alanda teşvik etme gayretindeyiz." ifadesini kullandı.

Kadınları temsil alanlarının gelişmesine katkı sunmak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Tuğba Işık Ercan, bunun için 81 ilde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

"Yerel yönetimlerde sayımızı artırmak istiyoruz"

Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu ve sistematik haline gelen parti çalışmalarını en güzel şekliyle sürdürdüklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerel yönetimlerde sayımızı artırmak istiyoruz. Bugün biz yine gurur duyuyoruz. Türkiye'nin en genç ve kadın bir belediye başkanımız var. Kalkım Belediye Başkanımız. Biz onu da her şekilde destek vermeye gayret ediyoruz. Hamdolsun bu desteklerimizle de aslında özelde kalkınma anlamında ama genel olarak tabii Çanakkale'ye oldukça yatırım geldi. Yatırımlar bir yandan geliyor, kadınlarımıza özel destekliyoruz. Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olarak özel görevim addediyorum. Onun için kadın belediye başkanlarımıza da elimizden ne gelirse o desteği verme gayretindeyiz. Çanakkale'de de bir tane de olsa kadın belediye başkanımızın olmasıyla gurur duyuyoruz."

Türkiye'nin AK Parti iktidarıyla çok önemli bir konuma geldiğinin altını çizen Ercan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artık Türkiye ne oldu? Dünya lideri ülkeler konumuna geldi. Sadece savunma sanayinde değil, pek çok farklı sanayilerde de pek çok farklı üretim alanlarında da Türkiye söz sahibi. Türkiye artık eskisi gibi değil. Türkiye artık ne yapılıyor? Dünyadaki bütün sorunları çözülürken, 'Türkiye ne der?' deniliyor veya Türkiye'nin arabuluculuğa başvurmak zorunda kalıyorlar. İşte Türkiye'nin bu konumunu görüyorsunuz, sizlerde fark ediyorsunuz. Gazze-İsrail konusunda çok fazla şey yapıyoruz. Hamdolsun yine ateşkes sağlandı, istediğimiz düzeyde değil ama istediğimiz düzeye de getireceğiz Allah'ın izniyle inşallah bu konuyu da."

Ercan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabulucu olarak tek ülke olarak görüldüğünü vurgulayarak, "Sadece yakın coğrafyamızda değil, uzak coğrafyamızdaki sorunlarda da ne oldu? Daha geçenlerde Afrika'da yine Somali ile olan sorunlarda Somali Cumhurbaşkanı geldi, ne yaptı? 'Çözerseniz siz çözersiniz' dedi. Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımız yine en güzel şekilde arabuluculuğu yaptı ve Afrika'daki sorunları da çözdü." dedi.

Türkiye'nin artık güçlü bir ülke olduğunun altını çizen Ercan, "23 yılda hamdolsun AK Parti iktidarlarımızla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu konuma geldi. Ama kimlerle birlikte? Teşkilatlarımız ve teşkilatlarımız için her gün gece gündüz demeden çalışan kıymetli kadınlarımız, kadın teşkilatımız ile birlikte." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti MKYK Üyesi Jülide İskenderoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik, Kadın Kolları Genel Merkez MKYK üyeleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.