Ak Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Terörü sınırlarımızın dışına hapsettik"

İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Büyükçekmece'de yaptığı konuşmada terör konusuna değinerek, "Terörü sınırlarımızın dışına hapsettik" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Büyükçekmece'de vatandaşlarla bir araya geldi. Tepecik semtinde Cuma namazı sonrası seçim otobüsüne çıkan Yıldırım, burada bir halkı selamladı. Vatandaşların büyük tevazu gösterdiği Yıldırım bir konuşma yaptı.

Türkoba'nın imar planının askıya çıkmasının İBB tarafından oyalanıldığı söyleyen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Oyalamaya gerek yok eğer oyalarlarsa ipe un sererlerse 2024'te de ne yapacağınızı biliyorsunuz öyle değil mi? Onun için 2024'ten önce bu Pazar günü işi bitirmeniz lazım. Sandıkları öyle bir dolduralım ki herkes kazansın. Türkiye kazansın, muhalefette kazansın, millette kazansın. Bu seçimin kaybedeni yok bu seçim Türkiye'nin seçimi. Bu seçim 21'inci yüzyılın Türk dünyasının yüzyılının seçimini yapıyoruz. Biz sakin bir şekilde seçimimizi yapacaktık. Ama seçime dışarıdan dağdan Pensilvanya'dan karışanlar oldu. PKK'sı, FETÖ'sü, Amerikası, Avrupası karıştı. Hep bir ağızdan Tayyip Erdoğan gitsin diyorlar. Tayyip Erdoğan niye gitsin diyorlar Türkiye'yi, Irak gibi, Suriye gibi Afganistan gibi, Libya gibi yapmak istiyorlar. Karşılarında engel var o da Recep Tayyip Erdoğan. Bu millet bu can bu bedenden oldukça bu ay yıldızlı bayrak asla inmeyecek bu ezanlar dinmeyecek. İçeride ve dışarıda bu ülkeye düşmanlık yapanlara asla fırsat vermeyeceğiz. 15 yıldır terör problemimiz yok Türkiye'nin her noktasına rahatlıkla gidebiliyor vatandaşlar. Ne yaptık terörü sınırlarımızın dışına hapsettik. Fırat Kalkanı ile Afrin ile Zeytindalı ile Fırat'ın Doğusu'na kurulmak istenen terör devletini yerle bir ettik. Şimdi artık Türkiye sınırlarını içeride değil dışarı da güvenlik altına alıyoruz. Büyük devlet budur" dedi.