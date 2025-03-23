Elitaş'tan Özgür Özel'e Terör Uyarısı: 'Provokasyona Fırsat Vermeyin'

Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek, "Terör örgütlerinin, kabul edilmez örgütlerin, şiddet organlarının içinize girmesine ve provokasyon yapmasına fırsat vermeyin." dedi.

Elitaş, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen İstişare Toplantısı'nda, Türkiye'nin 18 Mart'tan itibaren zor bir süreç yaşadığını belirterek, "Aslında Türkiye'nin yaşadığı zor süreç kabuğunu kırmak için, insanların iradesine saygı duyulan bir Türkiye oluşması için, 86 milyonun eşit şekilde yaşayabilmesi için, sahiplerinin bir avuç değil 86 milyon olduğunu anlatabilmek için çok zor günler, çok badireler yaşadı." diye konuştu.

Türkiye'de cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar birçok darbe ve badireler yaşandığına değinen Elitaş, "Ülkede darbe yapmaya çalışan, vatanı, milleti peşkeş çekmeye çalışan, Türk milletinin alın teriyle aldığı silahlarıyla vatanın üstüne yürüyenlere karşı 15 Temmuz günü dimdik duran Türk milleti, bu ülkenin sahibi olduğunu ispat etti." ifadelerini kullandı.

Elitaş, 18 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili diploma soruşturması başlatıldığına işaret ederek, YÖK'ün, "Bu diploma geçersizdir çünkü usulüne uygun alınmamıştır." kararını hatırlattı.

"Siz o gün yüzbinlerce insanın hakkının önüne geçeceksiniz, olmayan puanınızla yatay geçişle öğrenci olacaksınız, önce bunun hesabını vicdanına sormak gerekir." ifadelerini kullanan Elitaş, şu değerlendirmede bulundu:

"O gün, 'Benim Büyükşehir Belediye Başkanım niye haksızlık yaptı?' diye hesap sorması gerekirken, '30 yıl önce adam öldürmüş olsaydı zaman aşımından dava edilmezdi' diye gafta bulunan bir CHP Genel Başkanı var. 18 Mart tarihinde yapılan bu işten dolayı yeri göğü inlettiler. Mayıs 2028'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine 3 yıl 2 ay var. 1,5 ay önce CHP Genel Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının talimatıyla, şekil olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özer, bir tiyatro ortaya koydular. Bu tiyatro, bugün yapılan oylama."

Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şiir okuduğu için cezaevine gönderildiğini dile getirerek, "Şimdi 4-5 gündür Türkiye'de isyan çıkarmak için gayret gösteren bir ana muhalefet partisinin genel başkanı var. Özgür Özel'e sesleniyorum, terör örgütlerinin, kabul edilmez örgütlerin, şiddet organlarının içinize girmesine ve provokasyon yapmasına fırsat vermeyin." dedi.

"Yeri göğü inleterek Türkiye ekonomisine büyük bir zarar veriyor"

Katılımcılara, "Ekrem beyin diplomasının sahte olduğunu söyleyen kim? YÖK'e başvuran, İstanbul Üniversitesi Dekanlığına müracaat eden kim biliyor musunuz?" sorularını yönelten Elitaş, "AK Partili biri değil, Recep Tayyip Erdoğan değil, Mustafa Elitaş değil, Cumhuriyet Halk Partili biri. CHP'li biri, 'Ekrem İmamoğlu'nun diploması sahtedir, şaibelidir.' diyor. Balya balya para kuleleri var, gökdelenler gibi saydığı gizli gizli paralar. Hiç kimse bunun hesabını sormuyor, 'Nerden çıktı bu paralar?' demiyor, kayıt dışı paralar. Onu ihbar eden kim? Yine Cumhuriyet Halk Partili biri." diye konuştu.

Elitaş, "CHP Genel Başkanı 4-5 gündür meydanlara topluyor. Hiçbir şey olmamış, bitmemiş, neticelenmemiş. İstinafı, Yargıtayı, Anayasa Mahkemesi var. Her şeyi varken şu anda yeri göğü inleterek Türkiye ekonomisine büyük bir zarar veriyor." dedi.

Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzde 47,5 oy almış bir siyasi partinin kapatılması için Anayasa Mahkemesine koşarak giden Cumhuriyet Halk Partisi, 'En büyük şehrin belediye başkanıyla ilgili böyle bir soruşturma açılır mı?' diye isyana teşvik ediyor. Dün bir açıklama yapıyor meydandaki insanlara, 'Polisle çatışıp şuraya mı gidelim, yoksa burada mı duralım sizin oyunuza sunuyorum?' diyor. Allah akıl fikir versin, benim tanıdığım Özgür Özel böyle değildi. Orada insanlar elini çoğunlukla kaldırsaydı ne yapacaktın? Kan gövdeyi götürecekti. Böyle akıl tutulması olmaz, böyle genel başkanlık olmaz. Gerçekten çok üzülüyorum. Oradaki halk metanetliydi, Özgür Özel'den daha akıllıydı."

AK Parti'nin 23 yıllık iktidarı döneminde kapatma davaları açıldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekili olmasını, genel başkan olmasını kabul etmeyenlerin darbelerle yıkmaya çalıştığını vurgulayan Elitaş, "Bunların hiçbirini yaparken biz isyana davet etmedik. Bir tek, 15 Temmuz 2016'da ülkeyi satmaya kalkanlara karşı, hainlere karşı göğsümüzü siper ettik milletimizle beraber. Aramızdaki fark bu." şeklinde konuştu.