AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: "Türkiye Cumhuriyeti olarak bu yüzyılı, Türk dünyası yüzyılı yapabilmek için elimizden gelen bütün gayreti...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Türkiye Cumhuriyeti olarak bu yüzyılı, Türk dünyası yüzyılı yapabilmek için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koymayı sürdüreceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Türkmenistan'ın Bağımsızlığının 34. Yılında Türkmenistan- Türkiye İlişkilerinde Enerji ve Ekonomi Vizyonu" başlıklı konferansa katıldı. Dünyayı kaos, çatışma ve savaşla karşı karşıya bırakmak isteyen iradenin karşısında Türkiye ve Türk dünyasının olduğunu dile getiren Zorlu, "Türk dünyasının bugün geldiği nokta, gelecekte yapabilecekleri ve ortaya koyacağı vizyon, insanlığın sesi olmak, burada duruş göstermek ve hep birlikte güçlenerek büyümek anlamında büyük bir imkanı da bizlere sunmaktadır" şeklinde konuştu.

Türk dünyasının önünde çok önemli bir yüzyıl olduğuna dikkat çeken Zorlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti olarak bu yüzyılı, Türk dünyası yüzyılı yapabilmek için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koymayı sürdüreceğiz. Sekiz devlet, tek millet yolculuğuna artık girdiğimizi büyük bir gururla, mutlulukla ifade etmek istiyorum. Çünkü bizi birleştiren unsurlar, dünyanın farklı ittifak sistemlerinin geçmişte başardıklarından daha büyük temellere ve köklü bir hafızaya sahip. Yeter ki bunları hayata geçirebilelim" diye konuştu.

Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle 23 Şubat'ta kurulan Türk Devletleri İlişkiler Başkanlığının kısa bir süre geçmesine rağmen Türkiye'de ve Türk dünyasının farklı bölgelerinde çalışmalarını yoğunlaştırdığını söyledi. Zorlu, Kazakistan, Özbekistan, Nahçıvan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bakü'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar açtıklarını hatırlattı.

"Kardeşliğimizi, birlikteliğimizi daha da güçlendireceğiz"

Amaçlarının Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden dünyaya bağlantısının sağlanması olduğunu ifade eden Zorlu, "Bu konuda Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin tam bir kararlılığı ve iradesi söz konusudur. Yeterli koşullar oluşacak, biz kardeşliğimizi, birlikteliğimizi daha da güçlendireceğiz. Bunlar üzerindeki çalışmalarımızı gerçekçi ve somut adımlarla ilerletmeye devam edeceğiz" dedi.

Zorlu, Türkiye'de 100 binin üzerinde Türkmenistanlının yaşadığı ve bunların 37 bininin öğrenci olduğu bilgisini verdi. Zorlu, Yurt Dışı Türkler Başkanlığının 1992'den bu yana Türkmenistanlı öğrencilere burs sağladığını kaydetti. Zorlu, bütün kurum ve kuruluşlarla bu süreçlerin takipçisi olduklarını, Türk dünyası kuruluşlarıyla bir koordinasyon merkezi oluşturduklarını ifade etti. - ANKARA