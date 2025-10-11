Türk Dünyası Buluşmaları Kocaeli'den Başlıyor

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "İnşallah Türkiye'nin büyük şehirlerinden başlamak üzere 'Türk Dünyası Buluşmaları' adı altında kapsamlı organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Bunun ilkini hep birlikte Kocaeli'de gerçekleştireceğiz." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Anadolu Mayası" temasıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 15. Kocaeli Kitap Fuarı'nda "Siyaset Birliği-Yönetim Anlayışı: Ortak Akıl" konulu söyleşiye katılan Zorlu, sorumluluklarının çok ağır olduğunu çünkü ülkenin mücadele ettiği, karşı karşıya kaldığı problemlerin artık kendi coğrafyasının da ötesine geçerek küresel düzlemde çok büyük anlam ifade ettiğini söyledi.

Ak Parti bünyesinde 23 Şubat'ta Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının kurulduğunu belirten Zorlu, bunun ilk defa başlatılmış bir yapılanma olduğunu, kısa sürede yaptıkları çalışmaların Türkiye'nin yakın ve orta vadede neyi hedeflediğini ortaya koyan önemli ipucu olduğunu kaydetti.

Zorlu, başkanlık olarak Türkiye genelinde kamuoyu araştırması yaptıklarını dile getirerek, "Bu araştırmada vatandaşlarımızın yüzde 26,1'i 'Türkiye'nin dış politikada hangi alan ve coğrafyada ilerlemesi gerektiğini düşünüyorsunuz?' sorusuna ilk sırada 'Türk dünyası' olarak cevap veriyor. İkinci sırada 'Avrupa Birliği' var. Bizden çok büyük beklentileri olduğunu da bu kamuoyu araştırmasında gördük." diye konuştu.

Vatandaşların artık sadece ticarette ve ekonomide değil, milli güvenlik ve savunma sanayi işbirliği konularında da Türk dünyasının bir araya gelmesini arzu ettiğini vurgulayan Zorlu, gelinen noktada 8 Türk devletinin uluslararası bir teşkilat altında toplandığına değindi.

Zorlu, Türk soylu yabancıların Türkiye'de çalışabilmelerine yönelik 2527 sayılı Kanun'un uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldığını ve bunun 10 Ekim'de Resmi Gazete'de yayınlandığını aktararak, "Buna göre Türk soyluların çerçevesi artık Cumhurbaşkanımızın kararıyla sınırları çizilecek ama en önemlisi, onların Türkiye'de kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilme hakkını bu yönetmelik değişikliği getirmiştir. Bu, aslında AK Parti olarak ülkemizde nasıl bir anlayışla Türk dünyası meselelerine yaklaştığımızı gösteren somut neticedir. İnşallah bundan sonra hukuki çerçevesi bu şekilde daha da iyi oluşturulmuş yönüyle Türk dünyasının farklı yerlerinden ülkemize çalışmak için gelecek olan, gelmiş olan, gerekli izin koşullarını oluşturmuş olan kardeşlerimiz, burada rahatlıkla hayatını sürdürüp çalışabilecek." ifadelerini kullandı.

Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı olarak yaklaşık 7 aydır sahada çalışmalar yürüttüklerini anlatan Zorlu, "Gerçekten vatandaşlarımızın bu konuya ilgisini birebir yaşayıp görüyoruz. Bir projemiz; inşallah Türkiye'nin büyük şehirlerinden başlamak üzere 'Türk Dünyası Buluşmaları' adı altında kapsamlı organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Bunun ilkini hep birlikte Kocaeli'de gerçekleştireceğiz. Burada, Kocaeli'ye özgü ve farklı Türk dünyasın renklerini birleştiren uluslararası organizasyon olmasını arzu ediyoruz." dedi.

"Türk devletlerinin kendi arasındaki ticarette hedefimiz, 100 milyar doların üzerine çıkabilmek"

Zorlu, gelinen aşamada Türk dünyasıyla ilgili güzel noktada olduklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"2009 yılında bu 8 devletin ilk kurulduğu haliyle milli hasılalarına baktığımızda yaklaşık 4 kat arttığını ve geldiğimiz noktada 2,1 trilyon dolarlık milli hasılaya sahip olduğumuzu görüyoruz. Dünyanın bu anlamda payından da elde ettiğimiz pay 1,3'lerden artık 1,9'lara doğru ilerledi. Yine dış ticaret rakamlarına bakıldığında 540 milyar dolardan şimdi 1,3 trilyon dolarlık dış ticaret hacmi. Bu da yine 2,4'lük paya doğru bizi yükseltti.

Türk devletlerinin kendi arasındaki dış ticaret hacmi 70 milyar dolar seviyesinde şu anda. Bizim hedefimiz bunu kısa vadede 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkarabilmek. 2009 yılından bugüne, 15 yılda Türkiye'nin de bu ülkelerle dış ticaret hacmi 3,5 kat artarak 25 milyar dolar seviyesine geldi. Yani sadece toplanıp birliktelik kurmanın ötesinde artık ete kemiğe bürünen ve gerçekten kendi coğrafyamızda bizi hak ettiğimiz noktaya taşıyacak mekanizma da işlemeye başladı."

Ortak dil konusunda çalışmaların hız kazandığını dile getiren Zorlu, "34 harfli ortak alfabeye geçiş için çalışmalar başlattık. Şu anda ilkesel mutabakat üzerindeyiz. Ortak alfabeye geçiş konusu büyük önem taşıyor. İnşallah 2026 yılı, o meşhur 100 yıl önceki Bakü Türkoloji Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü. O yüzyılın anısına ve dönemine uygun büyük bir Türkoloji Kongresi planlanıyor. Bütün liderlerimizin inşallah katılımıyla bu da önemli bir adım olacak. Biz alfabede ve iletişimde daha fazla bir araya geldikçe, bu yapısal, hukuksal adımları attıkça birbirimize daha iyi yakınlaşacağımıza yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'dan Nahçıvan'a, oradan Türkiye'ye kesintisiz ulaşımı sağlayacak Zengezur koridorunun inşaat aşamasına gelindiğinden bahseden Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem kara yolu hem demir yoluyla bu konuda Azerbaycan tarafı kendi inşaat sürecini tamamladı. Türkiye olarak Kars'tan oraya uzanan o demir yolu hattının temelini attık. İnşallah 2 yıl sonra tamamlanması planlanıyor. O zaman ne olacak? 'Orta Koridor' olarak bizim belirttiğimiz, yani Çin'den Avrupa'ya giden o çok sayıda ülkenin içerisinde yer aldığı koridorun merkezinde işte bu geçiş noktası yer alacak. Burada dolaşımda olan ticaret kapasitesi, yaklaşık 600 milyar dolar. Gerçekten sorun çıkmadan bunu inşa edebildiğimiz takdirde bu büyük kapasite hem Azerbaycan-Türkiye arasında hem de bizim özellikle Iğdır'dan başlayan o büyük hatta ve Türkiye'nin genelinde ciddi anlamda ekonomimize ve ticaret hayatımıza etki edecek."

Kürşad Zorlu, Türkmenistan doğal gazı konusunda nihai amaçlarının gazın Hazar Denizi üzerinden Azerbaycan ve Türkiye'ye bağlanarak Avrupa'ya ulaşması olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki dönem bu çalışmaların akamete uğramaması, özellikle milli güvenliğimiz ve geleceğimiz açısından bu hayati projelerin sonuçlandırılabilmesi için gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın Allah yardımcısı olsun. İnşallah onun liderliğinde bu çalışmaları sonuçlandıracağımıza yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.