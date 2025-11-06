AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin açıklama Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Deprem bölgesinde hak sahibi olan 453 bin insanımız var. 453 bin insanımız için evlerin temelleri atılmıştır ve inşallah 6 Şubat'la beraber bu evler teslim edilecek." dedi.

Yayman, AK Parti Genel Merkezi'nde, deprem bölgesinde devam eden çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Deprem konusunun bir milli güvenlik meselesi ve siyaset üstü bir konu olduğunu vurgulayan Yayman, deprem üzerinden polemik yapmayı doğru bulmadıklarını ifade etti.

Yayman, "Asrın felaketinin yaşandığı bölgede asrın felaketi, asrın inşa faaliyetine dönmüş durumda." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 304 bininci konutun teslimini geçen ay yaptığını, kasım ayı içerisinde de 350 bininci konutun tesliminin yapılacağını hatırlatan Yayman, "Bir günde, 24 saatin bir saatinde 23 konut yapılmaktadır. Bu gerçekten inanılmaz bir rakam." açıklamasında bulundu.

Yayman, bugüne kadar deprem bölgesinde 75 milyar dolar harcama yapıldığını da bildirdi.

"Her 3 kişiden 2'sinin evleri verildi"

Asrın felaketinin, asrın dayanışmasına dönüştürüldüğünü tekrarlayan Yayman, her 3 kişiden 2'sinin evlerinin verildiğini bildirdi.

Yayman, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesinde hak sahibi olan 453 bin insanımız var. 453 bin insanımız için evlerin temelleri atılmıştır ve inşallah 6 Şubat'la beraber bu evler teslim edilecektir. Biz bunu da çok tarihi bir adım olarak görmekteyiz. Bu gerçekten insanüstü bir çabadır. Deprem bölgesindeki ortak hissiyat şöyledir, milletimizde 'Eğer Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı bu evler teslim edilemezdi' duygusu hakimdir."

Zaman zaman bazı binalarda elektrik ve altyapıyla ilgili problemler yaşandığını ancak bunların majör problemler olmadığını belirten Yayman, bunları çözmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"Deprem turisti olarak dahi bölgeye gelmiyorlar"

Deprem meselesinin bir siyasi polemik meselesi olmaması gerektiğini yineleyen Yayman, "Fakat maalesef 6 Şubat depremi geride kalmasına rağmen sosyal medya üstünden devam eden artçı sarsıntılar sürmektedir." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, "Cumhurbaşkanımız 'deprem turisti' demişti, deprem turisti olarak dahi bölgeye gelmiyorlar. Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Malatya'da, Hatay'da, Adana'da, Osmaniye'de, Diyarbakır'da yapılan evleri gelip görmelerini istiyoruz. Eskiden turist olarak geliyorlardı, şimdi turist olarak dahi deprem bölgesine gelmiyorlar. Nereye gidiyorlar? Avrupa başkentlerine gidiyorlar ve oradan Türkiye aleyhinde tezviratlarda bulunuyorlar. Biz bunu kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem bölgesi ile ilgili açıklamalarına da değinen Yayman, "Bunların hepsi yalandır, yanlıştır. Keşke kendi partililerine, belediye başkanlarına, il ve ilçe başkanlarına sorsalar." dedi.

"Deprem bölgesinde CHP'li belediyelerin yaptığı tek bir iş yoktur"

Depremden hemen sonra Bursa ve Konya büyükşehir belediyelerinin Antakya'da 2 tarihi kültürel mirası ayağa kaldırmak istediğini belirten Yayman, Konya Büyükşehir Belediyesinin Antakya Habib-i Neccar Camisi'nde restorasyon çalışmalarına başladığını ve caminin yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi.

Yayman, şöyle devam etti:

"Bursa Büyükşehir Belediyesi de Antakya Ulu Camisi'ni yapacaktı. Yerel seçimler oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesini CHP kazandı. Lütfen gelip iki camiye bakın. Habib-i Neccar Camisi tamamlanmış durumda, Ulu Camii ile ilgili çalışmalar henüz daha başlamamış durumda. Dolayısıyla sayın Özgür Özel eğer bir laf söyleyecekse Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'na desin ki 'Ya ben böyle konuşuyorum da Antakya Ulu Camii'nin durumu nedir?' Gelip bunu söylesin. Aslında muhalefetin ne kadar dar büyük bir anlayış problemi yaşadığını ve deprem üzerinden nasıl bir yanlış siyaset izlediğini, toksik muhalefet yaptığını hep beraber görüyoruz."

6 Şubat depremlerinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı, Özgür Özel'in de CHP Grup Başkanvekili olduğu dönemde deprem bölgesine gerçekleştirdikleri ziyareti hatırlatan Yayman, "Deprem bölgesine geldiler ve 'Şu kadar ev yapacağız' dediler. CHP'nin belediyeleri var. Hatay'da deprem bölgesinde CHP'li belediyelerin yaptığı tek bir iş yoktur. Ne bir iş yeri ne bir konut yapmıştır ne bir altyapı projesine destek olmuştur." dedi.

"Sayın Özgür Özel'e bir çağrıda bulunmak istiyorum, eğer siz hükümetimizin yaptığı çalışmaları yetersiz buluyorsanız buyurun siz yapın. Deprem zamanı verdiğiniz sözleri siz unutmuş olabilirsiniz ama biz asla unutmadık." diyen Yayman, "Siz 304 bin konutun oyuncağını dahi veremezdiniz. Sayın Özgür Özel'e çağrım eğer inanmıyorsa deprem bölgesine gelsin ve bunları tek tek saysın." diye konuştu.

CHP'nin deprem bölgesinde arzu ettiği oyları alamayınca sosyal medya üzerinden kirli bir propaganda yürütüldüğünü anımsatan Yayman, "Bu, Türk demokrasi tarihinde görmediğimiz çirkin bir olaydı ve maalesef deprem bölgesini çok üzdü." değerlendirmesinde bulundu.

"Gölge etmeyin başka ihsan istemiyoruz"

Yayman, depremde 11 yakınını kaybeden biri olarak bu dili asla tasvip etmediğini söyledi.

CHP'nin siyaset yapmakla, ucuz polemik yapmayı birbirine karıştırdığını söyleyen Yayman, "Muhalefete çağrımız şu, gölge etmeyin başka ihsan istemiyoruz." açıklamasını yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel deprem bölgesine en son ne zaman gitmiş? Deprem bölgesindeki CHP'li belediyeleri ne zaman ziyaret etmiş? Ne zaman bir depremzedenin evinde bir bardak çay içmiş? Ne zaman o yeni yapılan şehirleri görmüş ve demiş ki 'Bu yapılanlar tamam ama şurada eksik var' demiş? Şimdi görmüyorsunuz, bilmiyorsunuz, öğrenmek istemiyorsunuz ve deprem üzerinden siyaset yapıyorsunuz. Sayın Özgür Özel siz deprem bölgesinde yapılan binaları dahi sayamazsınız. Siz eğer bir çağrıda bulunacaksanız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanınıza çağrıda bulunun ve Antakya Ulu Camii'nin yapılmasını sağlayın. Bunu söylemekten hicap duyuyorum ama maalesef bir ibadethaneyi dahi yapmakta zorlanan bir muhalefet anlayışı var."