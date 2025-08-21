AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öğütken, Sivas'ta konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Ülkemiz 47 yıldır bu sıkıntıyı hem ekonomik hem vicdanen hem de kaybettiklerimizle çekiyor. Hiçbir şehidimizi, hiçbir gazimizi, hiçbir şehit ailemizi incitmeyeceğiz." dedi

Öğütken, Sivas'ta Meva Kafe'de düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, bir yüzyılın AK Parti ve başarılarıyla sonuçlandığını belirterek, yeni bir yüzyıla geçtiklerini söyledi.

AK Parti vizyonuyla son derece başarılı bir yüzyıla adım atacaklarını ifade eden Öğütken, "Burada mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il gezip vatandaşımızın sıkıntılarını, görüşlerini genel merkezimize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ileterek bu vizyonu daha da genişletmeye çalışacağız. Sizlerin katkılarını bu işin içerisine katmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğütken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla bu günlere geldiklerini ve kendilerinin eser siyaseti yaptıklarını kaydetti.

Her gün üzerine koyarak gittiklerini ve Türkiye'ye başarılarla dolu güzel günler yaşatmaya devam edeceklerini dile getiren Öğütken, şöyle konuştu:

"Daha önceleri hastanelerde girdiğimizde kuyruklar vardı. İlaç alırken yaşadığımız sıkıntılı günler o kadar çabuk unutuluyor ki çünkü bunlar bire bir vatandaşa dokunan şeylerdi. Şimdi rahatladık. Gidiyoruz MR'ımızı çektiriyoruz, işlemlerimizi yaptırıyoruz. Çok büyük rahatlıklar var. Dönüp geriye baktığımız zaman Allah'tan bunları yapmışız diyoruz. Tabii tüneller, köprüler yaptık. Bunları anlatmaya gerek yok. Geçiyorsunuz ve görüyorsunuz aradaki farkı. Türkiye'nin uzaya uydu yollayacağı 20-24 yıl önce kimin aklına gelecekti. Bugün elhamdülillah bunları da başarıyoruz. Savunma sanayisinde aynı şekilde. Gemisini, uçağını yapamayan bir dönemden şu anda hepsini yapan bir devletin üyeleriyiz ve hepimiz bununla gurur duyuyoruz. Gurur duymaya da devam edeceğiz."

Öğütken, Türkiye'ye hizmet noktasında iyi şeyler yapmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, vizyonlarının gelecek dönemde daha iyi şeyleri Türkiye'ye yaşatmak olacağını söyledi.

Ekonomideki gelişmelere de değinen Öğütken, "İddia ediyorum bizim yaşadıklarımızı bir Avrupa ülkesi yaşasaydı sürünüyorlardı. Başımıza gelmedik kalmadı. Savaş, pandemi ve asrın felaketi depremi yaşadık. 'Depremde yardım etmiyorlar' diyorlardı. Bütün teşkilatlarımız ve milletimiz, cansiperane gitti hem yardımını yaptı hem de AK Parti hükümeti sayesinde herkes konutlarını, güvenli evlerini almaya başladı. Olmaz denilen her şey oldu. 85 milyar dolar sadece buraya gitti." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" süreci

Öğütken, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de şunları kaydetti:

"Ülkemiz 47 yıldır bu sıkıntıyı hem ekonomik hem vicdanen hem de kaybettiklerimizle çekiyor. Hiçbir şehidimizi, hiçbir gazimizi, hiçbir şehit ailemizi incitmeyeceğiz. Kimseyi incitmeden bu işe çözüm bulmak için el birliğiyle çalışıyoruz. Devlet Bahçeli'nin başlatmış olduğu bu girişim ve Cumhurbaşkanımızın destekleriyle bir silah bırakma eylemi oldu. Arkasından meclisimizde komisyon kuruldu. Biz buradan Türkiye ve çevremizde bulunanlar olarak bu işi neticelendirmek istiyoruz. Bu işin 47 yılda 2 trilyon dolar maliyeti var. Bu paranın bu ülkede kaldığını ve bizlere, sizlere para olarak gittiğini düşünseniz refah seviyemizin nerelere geleceğini çok daha iyi görürsünüz."

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise programa katılanlara teşekkür etti.

Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının geçen yıl tüm Türkiye'de başlattığı buluşmaların bu yıl da devam ettiğini belirten Güler, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" adı altında programı gerçekleştirdiklerini dile getirdi.