Emeklilere Bayram İkramiyesi Müjdesi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, emeklilere bayram ikramiye ödemesine ilişkin, "Gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerekse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bununla alakalı bütçesel açıdan çalışma yapıyorlar." dedi.

Bir dizi program için kente gelen Öğütken, partisinin il başkanlığında yaptığı konuşmada, ramazan ayı kapsamında illeri ziyaret ettiklerini belirtti.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladıklarını ifade eden Öğütken, "Kendisine sağlıklı uzun ömürler diledik. Bu ülkenin, bu coğrafyaların ona çok fazla ihtiyacı var. Bunu yaşıyoruz, görüyoruz." dedi.

Öğütken, esnaf ve hane ziyaretleri gerçekleştireceklerini, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek talepleri dinleyeceklerini dile getirerek, bunları genel merkeze ileteceklerini kaydetti.

Bir basın mensubunun emekliler için bayram ikramiyesiyle ilgili düzenleme olup olmayacağına ilişkin sorusunu yanıtlayan Öğütken, uygulamanın 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla başladığını söyledi.

Öğütken, bundan sonra da böyle devam edeceklerini belirterek, "Gerek Maliye Bakanlığımız gerekse Çalışma Bakanlığımız bununla alakalı bütçesel açıdan çalışma yapıyorlar. Ben inanıyorum ki biraz fevkinde yine bir ödeme olacaktır." dedi.

ABD ile İran arasında yaşanan gerilime ilişkin soruya da yanıt veren Öğütken, olası savaşın temenni edilmediğini vurgulayarak, Türkiye'nin her zaman barıştan yana politika izlediğini anlattı.

Öğütken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzlaşıdan yana yönetim anlayışına sahip olduğunu ifade ederek, "Ama böyle bir şey olursa da biri bölgesel, biri küresel güç. Arasında epey fark olduğunu hep beraber görüyoruz. Orada tabi Hürmüz Boğazı'nın çok önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Yaşanan gerilimin ABD ile İran arasında olduğuna inanmadığına işaret eden Öğütken, "İsrail ile İran arasında olduğunu düşünüyorum işin gerçeği. İnşallah olmaz, kargaşa, vahim durum ortaya çıkmaz diyelim. Türkiye her zaman olduğu gibi, tüm gücüyle sınırlarında, çevresinde güçlü orduya sahip ve kendini savunacak güçtedir." ifadelerini kullandı.

"Savaş yaşanması durumunda ekonomiye zarar gelir mi?" diye soruların akıllara geldiğine dikkati çeken Öğütken, şöyle devam etti:"

"Biz bundan çok daha kötü ekonomik ortamlarda yaşadık ve çok şükür yeni enstrümanlar değiştirerek, çalışmalarla Hazine ve Maliye Bakanımız bu işleri gayet güzel bugüne kadar aştı. Bundan sonra da dövize ve diğer ekonomik araçlara bir farklılık geleceğine inanmıyorum. Sürecin kontrol altında olduğunu biliyoruz. Aynı stabil vaziyette devam eder."

Öğütken, Türkiye'nin orta ve uzun vadeli ekonomik programının nasıl olduğu yönündeki soruya, "Son zamanlarda belki vatandaşımız biraz sıkıntı çekiyor. Dünya çok büyük ekonomik sıkıntıda, daralmanın içinde. Bu daralmadan biz de nasibimizi alıyoruz, bir parçası oradan." cevabını verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin de ekonomiyi etkilediğini belirten Öğütken, güçlü görünen ülkelerin bu yükün altından kalkamayacağını ama kendilerinin 3 yılda binaları teslim ettiklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bozacı ve partililer katıldı.