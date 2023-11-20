AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Mardin'de konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "'Türkiye Yüzyılı'nda yeni sivil bir anayasa ile bu mücadeleyi taçlandıracağız. Ama ilk virajımız şimdi yerel seçimler.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "' Türkiye Yüzyılı'nda yeni sivil bir anayasa ile bu mücadeleyi taçlandıracağız. Ama ilk virajımız şimdi yerel seçimler. Oradan güçlü bir netice almak suretiyle inşallah Cumhurbaşkanı'mızın elini güçlendirmiş olacağız." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Kandemir, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle görüştü.

Burada konuşan Kandemir, ülkede meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi, selden etkilenenlere de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Genel seçimlere değinen Kandemir, şunları kaydetti:

"AK Parti siyaseti değer siyasetidir. Seçimlerden sonra gördük. Kendileri bile 'İyi ki biz iktidar olmamışız.' dediler. 28 Mayıs'tan sora gördük ki kirli pazarlıklar, koltuk uğruna adeta her şeyi ama her şeyi birbirlerine verebilecek olan bu siyaset anlayışı değer üzerinden değil 'Ben ne olacağım?' telaşı üzerinden teşekkül etmiş. Oturmuşlar yüzde 2'lik, 3'lük partilere ülkenin en önemli makamlarını teklif etmişler. Allah'a hamdolsun, milletimiz gereğini yaptı ve 28 Mayıs'ta Türkiye'miz çok büyük bir facianın kıyısından döndü."

AK Parti'nin siyasi pazarlık yapmadığını, memleket ve millet için siyaset yaptıklarını dile getiren Kandemir, değerler üzerinden bir siyaseti benimsediklerini aktardı.

"'Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz"

"Başımızda tecrübeli bir kaptan var. Yoksa coğrafyadaki sınanmaları görüyorsunuz, başımıza gelmeyen kalmazdı. Recep Tayyip Erdoğan ülkeyi güvenli limanlara götürecek. Dünyanın en gelişmiş 7 ekonomisi arasına girmek istiyoruz. Milletimiz zenginleşsin istiyoruz. Özgürlüklerde, demokraside, hukukta ülkemiz en güzelini hak ediyor. Bunun için mücadele edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullanan Kandemir, yerel seçimlerde da aynı anlayışla milletin huzuruna çıkacaklarını belirtti.

Kandemir, başta kadınlar olmak üzere bütün partililere büyük görevler düştüğünü ifade ederek gönüllere dokunmaya devam edeceklerini, yerelde de halka hizmet etme onuruna ulaşmayı arzu ettiklerini kaydetti.

İnanıp, başardıkları için buralara geldiklerini dile getiren Kandemir, şunları söyledi:

"'Türkiye Yüzyılı'nda yeni sivil bir anayasa ile biz bu mücadeleyi taçlandıracağız. Ama ilk virajımız şimdi yerel seçimler. Oradan güçlü bir netice almak suretiyle inşallah Cumhurbaşkanı'mızın elini güçlendirmiş olacağız. 'Türkiye Yüzyılı'nda ülkemiz çok daha müreffeh çok daha gelişmiş ve özgür, hukuk ve insan haklarıyla tüm dünyaya örnek bir ülke olmaya devam edecek. Sizin de mücadeleniz ve gayretlerinizle."

Programda, AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti MKYK üyeleri Orhan Miroğlu ve Şükrü Erdinç, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Bulut, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma da birer konuşma yaptı.