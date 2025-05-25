AK Parti Gençlik Kolları Başkanı'ndan Özgür Özel'e Sert Yanıt

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı'ndan Özgür Özel'e Sert Yanıt
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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Özgür Özel'e yönelik eleştirilerini sosyal medya üzerinden dile getirerek, talimatlar alıp almadığını sorguladı ve kendi partisinin gençlerine seslenmesini önerdi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, "Özgür Özel partisinin üye sayısı kadar genç üyesi olan AK Gençlik'e, bize seslenmiş. Öncelikle bu ses kendi sesin mi yoksa Silivri'den aldığın talimatlar mı?" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Posta güvercini Özgür Özel partisinin üye sayısı kadar genç üyesi olan AK Gençlik'e, bize seslenmiş. Öncelikle bu ses kendi sesin mi yoksa Silivri'den aldığın talimatlar mı? İmamoğlu'nun sana top toplayıcılık verdiği yerde sen AK Gençliğe sesleniyorsun. Kendi gençlerini yedek kulübesinde bekletirken, siyasette en çok gençlere yer veren lidere sesleniyorsun. Öncelikle kendi partinin gençlerine seslen de seni Silivri'nin posta güvercini olmaktan kurtarsınlar. Bizim Genel Başkanımız ilk günden bu yana hep sahada gol üstüne gol atıyor. Siz ise sahte lisans ile sıra bize gelir mi diye bekliyorsunuz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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