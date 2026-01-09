AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak gazetecilerle buluştu

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Albayrak, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir pastanedeki organizasyonda yaptığı konuşmada, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Kentte Aralık 2025'te su kesintileri yaşandığını hatırlatan Albayrak, şöyle devam etti:

"Yapmış oldukları açıklamada ilk önce '12 saat' dediler. Sonra 24 saate çıktılar. Sonra da bu işi beceremediklerini ortaya koydular ve insanların hazırlıksız bir şekilde yakalanmalarına sebep oldular ve 3 gün, Tepebaşı bölgesi gibi büyük bir ilçeye suyu sağlayamadılar."

Gürhan Albayrak, kesinti nedeniyle insanların büyük sıkıntılar çektiklerini dile getirdi.

"Bu, şehrin geleceğini düşünmek değildir." diyen Albayrak, şunları kaydetti:

"Şehrin geleceğini düşünen bir belediye, ekipleri ve başkanları ne yapar? Zamanında planlar, ortaya koyar ve adım adım yapar. Çünkü geçmişte atalarımız söylemiş, 'Önünü kış tut, yaz çıkarsa bahtına' demiş. Ancak bunlar hep ne yapmışlar? 'Boşver' demişler, ötelemişler. Sonraya bırakmışlar, badana boya yapmışlar."

Albayrak, kış mevsiminde yeterli yağış olmadığı takdirde kentte yaz aylarında su sıkıntıları yaşanacağını belirtti.

"Bunlar hep mazeret üretmeyi seven bir durum içindeler." ifadelerine yer veren Albayrak, "Hem belediye başkanı hem de il başkanı. Gerçekten insan üzülüyor ama burada sorumluluğunuzdan kaçamayacaksınız. Bu iş, sizin sorumluluğunuzda. Bu işi yapacaksınız. Yapamazsanız da çıkacaksınız, insanlardan özür dileyeceksiniz." değerlendirmesini yaptı.

Gürhan Albayrak, AK Parti iktidarları döneminde Eskişehir'e pek çok yatırım yapıldığını aktardı.

Bu yatırımların devam edeceğini vurgulayan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Az ilerideki Çankaya Mahallesi'nde ne oluyor? Şu anda bir tane kapalı spor salonunun ihalesi yapıldı. Onu da yapıyoruz biz. Bugün okulların bahçelerine 14-15 halı saha yaptık. Yine biz yaptık. Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin içinde biliyorsunuz, arkada bir saha var. Özellikle bizim bazı takımlarımızın futbol oynadıkları. Oradaki yenilemeyi yine biz yaptık."

Gürhan Albayrak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Eskişehir Teknik Üniversitesinin karşısında sahalar var. Onların yenilemesini yine biz yaptık. AFAD İl Müdürlüğümüzün binası inşallah bu sene bitmek üzere. Devamında da en önemlisi, biliyorsunuz ki, şu anda depreme dayanıklı bir şehir olma noktasında çaba gösteren bir parti olarak, 6 bin 26 konutumuzun ihalesi de inşallah şubat ayında yapılmış ve başlangıcı verilmiş olacak."