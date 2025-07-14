AK Parti Diyarbakır İl Başkanı İler: '41 Yıllık Terör Belası Sona Erme Sürecinde'

Ak Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, "41 yıllık terör belası sona erme sürecine girmiştir. Türkiye uzun, acılı, sancılı gözyaşlarıyla dolu sayfayı 2 gün öncesi itibarıyla artık kapatmaya başlamıştır. Bugün yeni bir gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün büyük, güçlü Türkiye'nin, Türkiye yüzyılının kapıları ardına kadar aralanmıştır" dedi.

AK parti İl Başkanı Ömer İler, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan İl Başkanı İler, tarihe yeni bir sayfa açıldığını ifade ederek, "Yaşadığımız tarihi gelişmeler AK parti teşkilatları ve Cumhur ittifakı olarak bizlere büyük sorumluluk yüklüyor. Birlikte yaşamın kardeşliğin hukukunu yerine getirmek için tarihi nitelikte adımlar attık. Dün itibarıyla 41 yıllık terör belası sona erme sürecine girmiştir. Türkiye, uzun, acılı, sancılı gözyaşlarıyla dolu sayfayı 2 gün öncesi itibarıyla artık kapatmaya başlamıştır. Bugün yeni bir gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün büyük, güçlü Türkiye'nin, Türkiye yüzyılının kapıları ardına kadar aralanmıştır. Tüm farklılıklarımıza rağmen biz birlikte Türkiye'yiz. 23 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. ve inşallah artık bu mücadeleyi taçlandırıyoruz" dedi.

'İŞ İNSANLARINA BÖLGEDE KAPILAR ARDINA KADAR AÇIK'

İş insanlarına bölgede yatırım yapma çağrısında bulunan İler, "Biliyorsunuz yıllardır madden ve malen çok kayıp yaşadık. Özelde bölgede de Diyarbakır olarak yaşadık. Sanayicilerimiz, iş adamlarımız, korkudan dolayı, terör belasından dolayı, endişelerden dolayı maalesef burada yatırım yapamadılar. Ama artık bu kapının aralanmasıyla birlikte bütün iş adamlarımıza burası sizin memleketiniz, burası sizin toprağınız, gelin. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları iradeyle örgüt silah bıraktı. Silahları yaktılar. Gömdüler. Bütün iş insanlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Devletimizin burada sizlere sunduğu imkanlar Türkiye'nin özellikle sanayi anlamında biliyorsunuz, yer yerinden daha fazla imkanlara sahiptir. Orada da kapılar ardına kadar açık, gelin sizleri bekliyoruz. Yatırıma huzura hep beraber sahip çıkıp memleketimize hizmet edelim" diye konuştu.

Haber- Kamera: Selim KAYA-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,