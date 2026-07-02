Haberler

AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu, Pelitlibağ Mahallesi esnafına ziyaret etti

AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu, Pelitlibağ Mahallesi esnafına ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale ilçesindeki Pelitlibağ Pazaryeri'ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, sorunları dinledi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale ilçesindeki Pelitlibağ Pazaryeri'ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Subaşıoğlu, pazar tezgahlarını tek tek ziyaret ederek esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

Ziyaret sırasında hem pazar esnafının sorunlarını dinleyen hem de alışverişe gelen vatandaşlarla sohbet eden Subaşıoğlu, sahadan gelen talepleri yerinde incelediklerini belirtti. Vatandaşların beklentilerini doğrudan dinlemenin ve çözüm odaklı bir siyaset yürütmenin önemine değinen Başkan Subaşıoğlu, "Denizli'nin her köşesi bizim için kıymetli. Bugün Pelitlibağ'da hemşerilerimizin yüzündeki gülümsemeye, esnafımızın alın terine ortak olduk. Halkımızla aramızdaki gönül köprülerini her geçen gün güçlendiriyoruz. İhtiyaçları ve talepleri yakından takip ederek, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Pazar alışverişi yapan vatandaşlar da Subaşıoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür ederken, esnaflar da kendilerini ziyaret ederek sorunlarını dinlemesinden duydukları memnuniyeti ifade etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı

Deniz Göktaş gözaltına alındı! İşte ilk görüntü
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak

Beklenen düzenleme Meclis'e sunuldu! Tüm öğrencileri kapsıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti
Hamburger yerken fark etmedi! Hayatı kabusa döndü

Hamburger yerken fark etmedi! Hayatı bir anda kabusa döndü
Tartışma yaratan atama! Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı

Tartışma yaratan atama! Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı
Tacizci kadından yeni görüntü! Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış

İstanbul'u ilçe ilçe dolaşan tacizci kadına oto yıkamacıda soğuk duş
Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor

Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor
Dünya Kupası'ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı

Dünya Kupası'ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı
Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi

Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi