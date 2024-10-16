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AK Parti'den Maden İşçilerine İş Garantisi

AK Parti'den Maden İşçilerine İş Garantisi
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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Manisa'nın Soma ilçesinde işten çıkarılan maden işçileri ile ilgili olarak, işe dönmek isteyenlerin işlerinin hazır olduğunu ve ayrılmak isteyenlerin tazminat alacaklarını açıkladı.

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Manisa'nın Soma ilçesinde özel maden şirketinde işten çıkarılan ve Ankara'da eylemlerini sürdüren maden işçileri ile ilgili bir problemleri olmadığını, işe dönmek isteyenlerin işlerinin hazır olduğunu, ayrılmak isteyenlerin ise tazminat haklarının verilebileceğini belirtti.

AK Parti'li Ferhat Nasıroğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Nasıroğlu, Manisa'nın Soma ilçesinde özel maden şirketinde işten çıkarılan madencilerle ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştüklerini söyledi. Nasıroğlu, Özel'in, Manisa'dan Ankara'ya gelerek eylemlerini sürdüren işçileri tahrik ettiğini söyledi. Nasıroğlu, maden işçileri ile bir problemleri olmadığını, işe dönmek isteyenlerin işlerinin hazır olduğunu, ayrılmak isteyenlerin ise tazminat haklarının verilebileceğini ifade etti. Yetkili firmaların maden sahasını denetlediğini kaydeden Nasıroğlu, "Biz üretime devam edeceğiz. Biz çalışan kardeşlerimizle barışıp, çalışmamızı devam ettireceğiz. Bu konuda asla ve asla geri adım atmayacağız. Sayın Özel, size yalan söylüyor sevgili kardeşlerim, kanmayın. Sizi yanlış yönlendiren, sokaklara dökmeye çalışan o kötü zihniyete inanmayın. O marjinal gruplara güvenmeyin. Onlar sizin dostunuz değil. Sizin sırtınızdan prim kazanmak isteyen gruplardır onlar. Bunlara inanmayın, bunlar dostunuz değil. O sendikalar sizi kullanarak görünür olmak istiyorlar. Sosyal medyada, televizyonlarda, hayatları boyunca görülmediği kadar televizyonda görülmeye başladılar. Kimi kullandılar? İşte bu çalışan kardeşlerimizi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Ferhat Nasıroğlu Milletvekili AK Parti Politika Ekonomi Manisa Batman Maden Soma

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