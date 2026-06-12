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AK Parti'li İnan: CHP de laf yerine iş üretip bizim çocuklar için bir marş yapsaydı, TFF onu da paylaşırdı

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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, A Milli Takım için hazırlanan marşa yönelik eleştirilere yanıt vererek, CHP'nin hiçbir eser üretmediğini savundu.

Ak Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Eğer CHP de laf yerine iş üretip bizim çocuklar için bir marş yapsaydı, TFF o asgari nezaketi gösterir, hiç şüphesiz onu da paylaşırdı. Ama siz hayatınız boyunca tek bir eser, tek bir vizyon üretmediniz" dedi.

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, partisinin 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takıma destek olmak için hazırladığı marşa ilişkin tartışmalarla ilgili sanal medya üzerinden açıklama yaptı. İnan, açıklamasında "AK Parti olarak emek harcadık ve A Milli Takımımız için bir eser ürettik. Şarkıyı müzikal olarak beğenmeyebilirsiniz, tarzınıza uymaz; buna saygı duyarız, hiçbir problem yok. Ama sırf biz ürettik diye, klipte şanlı bayrağımızı ve yerli savunma sanayimizi gördünüz diye bu eseri linç etmeniz; 'Milli takımdan tiksindim' diyecek kadar gözünüzün dönmesi tamamen sizin o tahammülsüz ve hastalıklı zihniyetinizin özetidir. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım ve o meşhur ikiyüzlülüğünüzü yüzünüze vuralım. Bugün Tarkan denilen arkadaş çıkıp bize gizli veya açık küfreden, siyasi mesajlar içeren bir şarkı yapsaydı; hepiniz koro halinde 'Sanata kelepçe vurulamaz', 'İşte ifade özgürlüğü' diye ortalığı yıkardınız değil mi? O hakaret dolu şarkıları meydanlarda, elinizdeki belediyelerin resmi hesaplarında anında kahraman ilan ederek paylaşırdınız. Ama iş A Milli Takımımız için yazılmış, içinde 'Büyük Türkiye' geçen, milli birliğe ve tam bağımsızlığa vurgu yapan bir esere gelince aniden 'kurumsal tarafsızlık' bekçisi kesiliyorsunuz. Sizin ilkeniz, duruşunuz veya sporu siyasetten korumak gibi bir derdiniz yok. Sizin yegane derdiniz; bize, bu devletin başarılarına ve milletin ortak sevinçlerine duyduğunuz o kronik alerjidir. Eğer CHP de laf yerine iş üretip bizim çocuklar için bir marş yapsaydı, TFF o asgari nezaketi gösterir, hiç şüphesiz onu da paylaşırdı. Ama siz hayatınız boyunca tek bir eser, tek bir vizyon üretmediniz. Üretemediğiniz gibi, klipte süzülen KAAN'ları, İHA'ları, SİHA'ları görünce kriz geçiren; kendi devletinin şahlanışından kompleks duyan bir güruhsunuz. Sizin bu linç kültürünüze, ezik ve şikayetçi muhalefet anlayışınıza boyun eğecek değiliz. Biz üretmeye, sahadaki aslanlarımızla ve göklerdeki çelik kanatlarımızla göğsümüzü gere gere gurur duymaya devam edeceğiz. Çatlasanız da, patlasanız da; siz hepiniz, biz Türkiye" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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