Haberler

Başkan Yıldırım vatandaş ve esnafla buluştu

Başkan Yıldırım vatandaş ve esnafla buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve görüşleri dinledi, hizmet çalışmalarını değerlendirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli ilçesinde gerçekleştirdiği program kapsamında ilçe esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. İlçe Başkanı Zafer Seyyar ve teşkilat mensuplarının da katıldığı programda esnafın talep ve görüşleri dinlendi. İlçe genelinde yapılan ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yıldırım, yürütülen çalışmalar ve hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programda yoğun ilgiyle karşılanan Yıldırım, sahada vatandaşla birebir temasın önemine dikkat çekti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "İlçe Başkanımız Zafer Seyyar ve teşkilatımız ile birlikte bugün yine sahadaydık; vatandaşımızın yanında, en doğru kürsüdeydik" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Kürt kadın' fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

"Kürt kadın" fıkrası tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı

Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı
Ali Sunal'ın zor anları

Ali Sunal'ın zor anları
Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' esprisine kahkaha atan Binali Yıldırım'a tepki yağıyor

Rahmi Koç kadar "esprisine" kahkahayla gülen isme de tepki büyük
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler

Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Kante'den Mbappe'ye tarihi ayar! Herkes onu konuşuyor

İntikamını çok fena aldı!

İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi

Gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'nın oğlundan ayrıldı

Çakıcı'ya gelin olma hayali suya düştü