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AK Parti Bilecik İl Başkanı Ankara'ya Giderken Trafik Kazası Geçirdi

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Politika Haberleri

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ankara'ya gitmek üzereyken Polatlı ilçesinde trafik kazası geçirdi. Yaralılar olduğu öğrenilirken, Yıldırım tedbir amacıyla Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ankara'ya giderken Polatlı ilçesinde trafik kazası geçirdi.

Alınan bilgilere göre; Ankara'da yarın düzenlenecek olan AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi için 11 AK 020 plakalı aracıyla sabah yola çıkan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Polatlı ilçesinde yan yoldan çıkan bir otomobille çarpıştı. Kaza sonrası karşı taraftar yaralılar olduğu öğrenilirken, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, tedbir Amaçlı Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldırım'ın araçta tek olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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