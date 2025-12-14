Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda

İyi Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, "Evlat edinmek, koruyucu aile olmak özendirilmeli, teşvik edilmelidir. Çocuklar bizim geleceğimiz, bu nedenle çocukların bulunduğu yerlerdeki denetimler sıkı yapılmalıdır." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri üzerinde İYİ Parti milletvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Adana Milletvekili Türkeş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesi üzerindeki konuşmasında, kadınların, milletlerin yapı taşı olduğunu belirtti.

Türk kültüründe ve tarihinde kadına duyulan saygının önemini vurgulayan Türkeş, Milli Mücadele'de Anadolu kadının emeğinin ve mücadelesinin eşinin ve benzerinin yaşanmadığını söyledi.

Türkeş, eğitimde mesafe alan kadının, istihdamda geride kaldığını ifade etti.

"Kadın" başlığına önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Ayyüce Türkeş, kadın politikalarının uygulanabilirliğinin sürekli takip edilmesini istedi.

Türkeş, nüfus ve çocuklarla ilgili politikalara ilişkin de açıklamalarda bulunarak, şöyle devam etti:

"Çocuk bakımevleri bizim evlerimizden daha güzel olmalı. Oralarda 20 çocuktan bir kişi sorumlu olmamalı, her çocuktan bir kişi sorumlu olmalı. Evlat edinmek, koruyucu aile olmak özendirilmeli, teşvik edilmelidir. Çocuklar bizim geleceğimiz, bu nedenle çocukların bulunduğu yerlerdeki denetimler sıkı yapılmalıdır. Aileyi ayakta tutan şey nutuk değil, ekonomik güvenliktir. Meclis, Türkiye'nin nüfus krizini görmezden gelemez. Atılamayan her adım yarın daha ağır bedeller olarak karşımıza çıkacaktır."

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, sosyal yardım alan kişi sayısının yükseldiğini dile getirdi.

Çocuk yardımının sadece üç bebek bezinin ücretine karşılık geldiğini aktaran Taşçı, aile yardımının milli gelire oranında bazı Avrupa ülkelerinin gerisinde kalındığını savundu.

Taşçı, "Çocuklarımız, kadınlarımız, engellilerimiz, yaşlılarımız, yoksullarımız, gazilerimiz, şehitlerimizin aileleri, koltuklarımızdan olmak pahasına kavgaya değerdir." dedi.

"5 yaş için okul öncesi eğitim zorunlu hale getirilmeli"

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi üzerindeki konuşmasında, öğrencilerin yeterli beslenemediğini ileri sürdü.

Çocuk işçiliğinin sonlandırılması gerektiğini belirten Sunat, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) projelerini eleştirdi.

Finlandiya'da, İsveç'te, Portekiz'de her öğrenciye ücretsiz yemek verildiğini anlatan Sunat, "Ücretsiz sağlıklı okul yemeği her çocuk için hak olmalıdır, ülke genelinde ve ulusal düzeyde uygulanmalıdır. Sınıf, bölge, okul ayrımı yapılmadan bu konudaki yatırımlar planlanmalıdır." diye konuştu.

Sunat, okul öncesi eğitime yatırım yapılması gerektiğine işaret ederek, bazı bölgelerde ana sınıflarının bulunmadığını dile getirdi. Sunat, "5 yaş için okul öncesi eğitim zorunlu hale getirilmeli. Erken çocukluk eğitimi ücretsiz ve yaygın olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Heybeliada Ruhban Okulu tartışmalarını hatırlatan Sunat, devlet denetimi dışında eğitim kurumu açılamayacağını ifade etti. Sunat, ruhban okulunun açılmasının Anayasa'nın bazı maddelerine aykırı olacağını ve emsal teşkil edeceğini vurguladı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, "eğitimde fırsat eşitsizliği" bulunduğunu öne sürdü.

Nitelikli, parasız, eşit ve zorunlu eğitim verilmesi gerektiğini ifade eden Türkoğlu, bunun sosyal devletin gereği olduğunu belirtti.

Türkoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini eleştirerek, "Bu bütçe, yoksul çocuğa 'Yerini bil' diyen, eğitimi hak olmaktan çıkarıp ayrıcalığa dönüştüren bütçedir." değerlendirmesinde bulundu.