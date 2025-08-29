Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Denizli'nin 2002-2025 verilerini paylaştı

2025 sosyal hizmet verilerini açıkladı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Denizli ziyaretleri programı çerçevesinde Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti. Valiliğe gelen Bakan Göktaş, minik Denizlililerin çiçek takdimi ile karşılandı. Göktaş, Denizli Valiliği Hatıra Defterini imzaladı. Ardından Vali Coşkun tarafından Denizli'deki vatandaşların talepleri, dinamikleri ve sosyal hizmetlerdeki güncel bilgileri alan Bakan Göktaş, görüşme sonrasında basın açıklamasında bulundu.

Açıklamasında, Denizli'de 2002 ile 2025 yılları arasında yapılan hizmetler hakkında bilgiler veren Bakan Göktaş, "Denizli'nin güzel insanlarıyla, medeniyetin, çalışkanlığın, bereketin şehrinde bugün sahada olacağız. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'dan bilgilerimizi aldık. Şehrimizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı yürüttük. Bu ziyaretler bizler için çok kıymetli, çünkü ziyaret ettiğimiz iller noktasında bakanlığımız çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Hem sahanın hem de vatandaşlarımızın taleplerini, şehrin dinamiklerine göre, sosyal hizmetlerimizi yapılandırmaya yönelikte çalışmalarımızı tekrardan şekillendirebiliyoruz. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla insanı merkeze alan bir anlayışla hareket ediyoruz. Kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit ve gazi yakınlarını ayrıca ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizi yürütüyoruz. Aileyi güçlendirmeye yönelik politikalar da yürütüyoruz. Çünkü güçlü aile, güçlü toplum demektir. Güçlü toplumda özellikle ülkemizin en büyük teminatıdır. Denizli'de de bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Son 23 yılda Denizli'de 110.4 milyar TL'lik yatırım yapıldı"

Denizli verilerini açıklayan Bakan Göktaş, "Son 23 yılda Denizli'de 110.4 milyar TL'lik yatırım yapıldı. Bakanlık yatırım desteklerimiz ise 9.4 milyar TL'dir. Denizli'de toplam 48 kuruluşumuzla kadınlara, yaşlılarımıza, engellilerimize yönelik çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. 6 sosyal hizmet merkezlerimizle vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Bugün de yeni sosyal hizmet merkezi açma yönünde de görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Arkadaşlarımız sahada incelemelerini yapacak. Aile ve Sosyal Destek Personeli Derneği (ASDEP-DER) personelimizle beraber 2017 yılından bu yana Denizli'de 168 bin 891 haneye ziyaret gerçekleştirdik. Ayrıca kadınlara mesleki eğitim, girişimcilik ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu kapsamda Denizli'de 4 ayrı destek merkezlerimizde kadınlarımızı güçlendiriyoruz. Ayrıca 15 kooperatifimize de danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunuyoruz. Sosyo-ekonomik desteklerimizle 837 çocuğumuza ailelerinin yanında destek olmaya devam ediyoruz. Kuruluşlarımıza 211 çocuğumuza bakım, eğitim ve rehberlik hizmeti sunuyoruz. Engelli ve yaşlılarımıza hayata aktif katılım çalışması yönünde çalışmalarımız var. Bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde 53 engelli bireyimiz var. 4 huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezinde 243 yaşlımız var. Evde bakım yardımıyla engelli ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza çok önemli bir destek sunuyoruz. Bu kapsamda Denizli'de bu hizmetten faydalanan aile sayımız 4 bin 639'dur. Denizli'de 2006 yılından bu yana evde bakım yardımı olarak aktarılan kaynak 1.82 milyar TL'dir. Kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Denizli'de 20 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızla ihtiyaç sahibi olan her vatandaşımızın yanındayız. 2003-2025 yılları çerçevesinde sosyal yardımlara 7.36 milyar TL kaynak aktarıldı. 2002-2025 yıllarında 7 yatırım projemizi tamamladık. Halihazırda Denizli'de bir huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezimiz devam ediyor bunu da yakında Denizli'ye kazandıracağız" şeklinde konuştu.

"Aileleri daha da bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz"

Konuşmalarının devamında "Aile Yılı" çerçevesinde bilgiler veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Bu yıl Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 'Aile Yılı' olarak ilan edildi. Bu tüm toplumu kapsayan bir seferberlik hareketi. Bu çalışma ile aileyi güçlendiren, dijital bağımlılıktan uzaklaştıran, yaşlılık, bireysellik ve aileyi tehdit eden tüm risklere karşı çalışmalar yürütüyoruz. Denizli'de de aileyi daha da güçlendirecek çalışmalar başlattık. Küreselleşen dünya risklerine karşı aileleri daha da bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Özel sektör, yerel yönetimler ve üniversitelerimizle birlikte aileyi güçlendirmeye yönelik çeşitli çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

"Doğum desteği ödemelerimiz hesaplara yatırılmaya başlandı"

Bakan Göktaş, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"81 ilde düzenlediğimiz programlar içerisinde ailenin önemini vurgulayan çalışmalarımız sürüyor. 43 tanesi Denizli'de olmak üzere Türkiye genelinde 9 bin 367 etkinlik ve farkındalık çalışmaları yürüttük. Aile ve sosyal hizmet fonunu 81 ilde yaygınlaştırdık. Denizli'de bin 631 çiftimiz de bu desteğe başvuruda bulundu. Bugüne kadar Türkiye geneli aile ve sosyal hizmet fonuna başvuruda bulunan kişi sayımız ise 150 bin 86 kişi. Eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile gençlere destek oluyoruz. Aile ve Nüfus Yılı kapsamında uzun vadeli politikalar üretmeye devam edeceğiz. Ülkemizin demografik yapısını ve genç nüfusunu korumak amacıyla da önemli çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. '2025 Aile Yılı'nda başka çok önemli bir çalışmaya imza atık. Doğum yardımları miktarlarını da güncelledik. Bu kapsamda ilk çocuğa 5 bin TL'lik tek seferlik destek, ikinci çocukta aylık bin 500 TL'lik destek, üç ve üzeri çocuklarda aylık 5 bin TL'lik desteği hayata geçirdik. Bu yardımları da çocuk 5 yaşına gelinceye kadar sürdürüyoruz. Ağustos ayında bu doğum desteği ödemelerimiz hesaplara yatırılmaya başlandı. Bu kapsamda 3 buçuk milyar TL'lik destek gerçekleştirmiş olduk. Böylelikle 383 bin 691 annemizin desteğinden faydalanmasını sağladık. Denizli'de ise bu sayı 4 bin 99 anneye 32 milyon 900 bin TL'lik ödemelerimizi gerçekleştirdik. Bakanlık olarak genellikle sürdürülebilir projeler ile ailelere, gençlere ve çocuklara destek olmaya devam edeceğiz. Doğum destekleri başvurularının devam ettiğini de belirtmek isterim." - DENİZLİ