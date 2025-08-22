Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Artvin'de konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hem toplumu hem de aileleri güçlendiren çalışmaları hızlandırdıklarını belirtti.

Artvin Valisi Turan Ergün'ü ziyaret edip valilik şeref defterini imzalayan Göktaş, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, kentte yapacakları saha çalışmaları kapsamında ihtiyaçları belirleyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insanı merkeze alan bir anlayışla hareket ettiklerini ifade eden Göktaş, 81 ilde vatandaş odaklı çalıştıklarını, insanların karşılaştıkları zorluklara çözüm üretebilmenin asli görevleri olduğunu vurguladı.

Göktaş, Artvin'de yerel şartlara uygun çalışmaları ve projeleri yakından takip ettiklerine değinerek, "Bu kapsamda son 23 yılda Artvin'e 208 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bakanlık yatırım ve desteklerimiz ise 3,4 milyar lirayı aştı." dedi.

Göktaş, kentte çocuktan kadına, engelliden yaşlıya çok geniş yelpazede ihtiyaçlara yönelik çalıştıklarını aktardı.

Vatandaşların ihtiyaçlarını doğrudan hanelerinde tespit ettiklerini dile getiren Göktaş "Üç aile ve destek merkezimiz ile kadınlar ve çocukların, kendilerini geliştirmesine yönelik çok çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Çocukların sağlıklı, güvenli ve huzur dolu ortamlarda büyümelerine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetiyle Artvin'de 431 çocuk için ailelere destek sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kente SED kapsamında bugüne kadar 104 milyon lira kaynak aktarıldığı bilgisini veren Göktaş, kuruluşlardaki 35 çocuğa bakım, eğitim ve rehberlik hizmeti verdiklerini belirtti.

Göktaş, kadınlara mesleki ve girişimcilik eğitimleri sunduklarını ifade ederek, "Diğer yandan kadın kooperatiflerimize destek oluyoruz. Bu minvalde de 7 kadın kooperatifine ekonomik katkıda bulunuyoruz. Engelli bireylere erişilebilir hizmetler sunuyoruz. Bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde Artvin'de 82 engelli bireyimize destek sunuyoruz. İki huzureviyle yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 94 kişiye de ayrıca destek veriyoruz." diye konuştu.

Evde bakım yardımlarıyla engelli ve yaşlı vatandaşların her zaman yanlarında olduklarına dikkati çeken Göktaş, "2006 yılından bu yana geliştirdiğimiz bu çok önemli politikayı da elbette Artvinli vatandaşımızın hizmetine sunduk. Artvin'de bu ay 1834 aileye evde bakım yardımı desteği sunuyoruz. 2006'dan beri evde bakım yardımına 821,7 milyon lira kaynak aktardık." bilgilerini verdi.

Artvin ziyaretinde güzel bir gelişme yaşandığını dile getiren Göktaş, "Bir hayırseverimizin hibe ettiği arsa üzerine de inşallah yakın zamanda Arhavi'de bir yaşlı bakım merkezini Artvin'e kazandıracağız. Artvinli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Bakan Göktaş, ailenin toplumun en güçlü kalesi olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yılı Aile Yılı ilan ettik. Ayrıca Aile Yılı'nda biz aynı zamanda hem toplumu güçlendiren, aileleri güçlendiren çalışmalarımıza hızlandırırken, özellikle değişim ve dönüşümde olan, yaşlanan nüfusumuza yönelik de çalışmalar yürütüyoruz. Artvin bizim en yaşlı illerimizden biri. Doğurganlığın düşük olduğu illerimizden. Dolayısıyla burada da Aile Yılı'na özel çalışmalarımıza hız kazandırdık."

Aile Yılı'na özel çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Diğer yandan aile merkezli sosyal politikaları geliştirmek ve yaygınlaştırmak bizim için de bir dönüm noktası. Şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda Aile Yılı ve özellikle demografik değişim ve dönüşümle beraber de tekrar ele aldığımızda bir çalışma ortaya çıktı. Bu doğrultuda biz kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Buraya kazandıracağımız huzureviyle şehrimizin ihtiyaçlarına cevap verebileceğimiz önemli bir açığı kapatmış olacağız. Ben tekrardan hayırseverimize de bu konuda teşekkür etmek istiyorum."

Doğum yardımından 299 bin 421 anne yararlandı

Göktaş, Aile Yılı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerine değinerek, "Türkiye genelinde 8 bin 947 etkinlik düzenlerken Artvin'de de 91 ekonomik farkındalık çalışması yürüttük. Doğum destek sistemini güçlendirdik. Özellikle bu yıl itibariyle doğum yapan her anneye de destek olduk. 388'i Artvin'de olmak üzere 299 bin 421 annemizi bugüne kadar doğum yardımından faydalandırdık. 3 milyon lirayı da Artvin'e aktarmış olduk." diye konuştu.

Türkiye genelinde Aile ve Gençlik Fonu'nu yeniden yaygınlaştırdıklarını hatırlatan Göktaş, "Bu kapsamda da 209'u Artvin'de olmak üzere 149 bin 419 genç çiftimiz başvuruda bulundu. Artvin'de de evlenmek isteyen genç kardeşlerimizin de her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz. Eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle de gençlerimizin yanındayız." dedi.

Göktaş, yerelde de her aileye dokunan çeşitli çalışmalar yürüttüklerini, Artvin'de aileyi koruyan ve destekleyen projelere hız kazandırmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Her daim şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız"

Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin de değerlendirmede bulunan Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Terörsüz Türkiye hedefi gerçeğe dönüştü. Bize düşen sorumluluğu yerine getirmek üzere de çalışmalarımıza hız kazandırdık. Bu kapsamda şehit ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Biz dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız. Bu kapsamda Türkiye genelinde onlarla sık sık bir araya geliyoruz. Terörsüz Türkiye kardeşlik sofrasında da Artvinli şehit aileleri ve gazilerimizle de bir araya geleceğiz. Onlarla hasbihal edeceğiz, vatandaşlarımızı selamlayacağız."

AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarına ziyarette bulunan Göktaş, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü'nde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.