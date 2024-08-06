Aile Destek Programının ödemeleri ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile destek programı kapsamında ödemelerin 2024 yılının sonuna kadar devam edeceğini açıklamıştı. Erdoğan,"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Temmuz ayının ödemeleri 11 Temmuz tarihinde yatırılmıştı. Vatandaş, ağustos ayının aile destek ödemesinin ne zaman yatırılacağını merak ediyordu.

BAKAN DUYURDU

Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mahinur Özdemir Gökdaş, ödemelerin ne zaman yapılacağını duyurdu. Gökdaş, "Türkiye Aile Destek Programımızın bu yılın sonuna kadar uzatılmasının ardından ilk ödemeleri 9 Ağustos itibarıyla vatandaşlarımızın hesaplarına aktaracağız" ifadelerinde bulundu.

NE KADAR PARA YATIRILIYOR_

9 Ağustos tarihinde hesaplara yatırılacak olan destek ödemeleri ise 850 TL ve 1250 TL arasında değişiklik gösteriyor.