Ahmet Mücahit Arınç, Gölmarmara'nın Tarımsal Taleplerini Ankara'ya Taşıdı

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Gölmarmara muhtarlarıyla birlikte Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret ederek, bölgenin tarımsal sorunları ve çözüm önerilerini gündeme getirdi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Gölmarmara ilçesinde geçtiğimiz haftalarda kendisine iletilen tarımsal talepleri bu kez doğrudan Ankara'ya taşıdı. Arınç, Gölmarmaralı muhtarlarla birlikte Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret ederek, bölgenin tarımsal önceliklerini bakanlık düzeyinde gündeme getirdi.

Ziyarette Gölmarmara'nın sulama altyapısı, üretim destekleri ve kırsal kalkınma projeleri ele alındı. Muhtarlar, ilçede üreticilerin yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini bakanlığa ilk elden iletti.

Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Muhtarlarımızla Gölmarmara'da bir araya geldiğimizde dile getirdikleri konuları bugün Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya ilettik. Bölgenin üretim gücünü artırmak, çiftçimizin emeğini desteklemek için ortak bir yol haritası belirledik. Gölmarmara'nın bereketi, Manisa'nın geleceğidir." dedi.

Arınç ayrıca, hafta içindeki diplomatik temasları kapsamında Meclis'te Endonezya Partai NasDem Milletvekili Faridawaty Darland Atjeh ve heyetiyle de bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Endonezya ilişkilerinin güçlendirilmesi, karşılıklı yatırımlar ve kültürel iş birliği konuları ele alındı.

Arınç, "Manisa için çözüm, Türkiye için diyalog anlayışıyla hem yerelde hem uluslararası alanda çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
