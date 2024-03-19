Ahmet Davutoğlu Ağrı'da Seçim İrtibat Bürosunun Açılışını Yaptı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ağrı'da seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı, esnafı ziyaret etti.

Davutoğlu, kentte esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra Gelecek Partisi-Saadet Partisi Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Burada vatandaşlara hitap eden Davutoğlu, dün gece kanaat önderleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Tertemiz bir belediyecilik anlayışını vatandaşların hizmetine sunmak istediklerini belirten Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Biz, Ağrı'da muhtarlık yapmış, Ağrı'nın tozunu toprağını yutmuş, Ağrılılarla sevinmiş, Ağrılılarla üzülmüş gerçekten Ağrı'nın içinde doğmuş, büyümüş ve siyaset yapmış ve bütün muhtarlara da başkanlık yapmış Murat Gök kardeşimizi size aday olarak getirdik. Tertemiz bir arkadaştır, halkın içindendir. Size çok net taahhütlerimiz var. Murat Bey'le birlikte inşallah göreceksiniz her ay hesap veren şeffaf bir belediyecilik olacak. Ağrı'nın oyunu alıp başka yerde sefa sürenler gibi olmayacak. Belli zümrelerle işbirliği yapıp onlarla birlikte zenginleşen olmayacak. Aksine şeffaf ve tertemiz bir yönetim olacak."