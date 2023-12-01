Afyonkarahisar Belediye Meclisi 10 Gündem Maddesiyle Toplanacak
Afyonkarahisar Belediye Meclisi, 4 Aralık Pazartesi günü 10 gündem maddesiyle toplanacak. Toplantıda, belediye bütçesinden harcanan yol harcamalarına katılım payının yoldan yararlanan gayrimenkul sahiplerinden alınıp alınmayacağı hakkında yapılan teklif görüşülecek.
Afyonkarahisar Belediye Meclisi 4 Aralık Pazartesi günü 10 gündem maddesi ile toplanacak.
Toplantının Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başkanlığında toplanacağı kaydedildi. Toplantıda 10 gündem maddesinin görüşüleceği kaydedilirken, toplantıda asfalt, parke ve yol yapım işlerinde belediye bütçesinden harcanan yol harcamalarına katılım payının yoldan yararlanan gayrimenkul sahiplerinden alınıp, alınmayacağı hakkında yapılan teklifin görüşüleceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR