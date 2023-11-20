Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 15 projeyi anlattı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti belde ve mahalle temsilcileriyle yaptığı gezide, Afyonkarahisar'a yapılan ve yapımı devam eden 15 projeyi anlattı. Gezi sonrası açıklamada bulunan Zeybek, şehirde gerçekleştirilen ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti belde ve mahalle temsilcileriyle yaptığı gezide, Afyonkarahisar'a yapılan ve yapımı devam eden 15 projeyi anlattı.

Gezi sonrası açıklamada bulunan Zeybek, "Afyonkarahisar için büyük gayret sarf ediyor, hizmet ediyoruz. Şehrimizi geleceğe taşıdığımız bu süreçte çok sayıda vizyon projeyi hayata geçirdik. İnşaat çalışmaları devam eden projelerimiz de var. Kentin her noktasına çalışıyoruz. Seçim vaadimiz 37 proje hayat geçti. Vaat etmediklerimiz ile birlikte 74 büyük projeyi şehrimize kazandırdık." dedi.

Geziye, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş ve daire müdürleri de katıldı.