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Adnan Menderes'in Oğlu Aydın Menderes'in Siyasi ve Gazetecilik Hayatı

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Cumhuriyet tarihinin ilk askeri darbesi 27 Mayıs'ın ardından idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes'in en küçük oğlu Aydın Menderes'in siyasi kariyeri ve gazetecilik hayatı hakkında bilgiler.

Cumhuriyet tarihinin ilk askeri darbesi 27 Mayıs'ın ardından idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes'in en küçük oğlu Aydın Menderes, 1970'te Aydın DP İl Başkanlığı ile başlayan siyaset hayatında Adalet Partisi (AP), Fazilet Partisi (FP) ve Refah Partisinden (RP) milletvekili seçildi, siyaseti bıraktıktan sonra köşe yazarlığı yaptı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1946'da Ankara'da dünyaya gelen Aydın Menderes, eğitim hayatının ardından siyasete atıldı.

1977'de Adalet Partisi Konya Milletvekili, 1978'de aynı partinin Genel İdare Kurulu Üyesi olan Menderes, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra 10 yıl siyasetten yasaklılar kapsamında yer aldı.

Siyasi yasağın 1987'de kaldırılmasından sonra da uzun süre siyasete dönmeyen ve 1991 yılında Ümran Polat ile evlenen Aydın Menderes, 1993'te kurucusu olduğu Büyük Değişim Partisi Genel Başkanlığına seçildi. Menderes, bu partinin Demokrat Parti (DP) ile birleşmesiyle DP Genel Başkanı oldu.

RP dönemi ve trafik kazası

Menderes, 1995 yılında yapılan Genel Seçimlerden hemen önce Refah Partisine geçerek, bu partiden İstanbul Milletvekili seçildi ve akabinde partide Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

1996 yılında Antalya'daki parti içi eğitim toplantısına giderken geçirdiği kaza nedeniyle boynundan aşağısı felç olan Aydın Menderes, yaşamını tekerlekli sandalyeyle sürdürmek zorunda kaldı.

Fazilet Partisinden (FP) 1999'da İstanbul Milletvekili seçilen Menderes, Merve Kavakçı'nın basına yansıyan bazı sözleri ve FP yönetiminin bununla ilgili adım atmaması üzerine partisinden istifa etti.

Daha sonra Doğru Yol Partisine (DYP) katılan ve 3 Kasım 2002 seçimlerinde DYP'nin seçim barajını aşamaması nedeniyle milletvekili seçilemeyen Menderes, DYP 7. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa adaylığını koydu. Kongre günü adaylıktan çekilen Menderes, daha sonra partiden istifa etti.

Tercüman ve Yeni Asır gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı

Aydın Menderes, 2006'dan 2010'a kadar Tercüman Gazetesinde, 2010 yılı eylül ayından itibaren Yeni Asır Gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

Siyaset dışındaki günlerini Aydın Çakırbeyli'deki aile çiftliğiyle meşgul olarak geçiren Aydın Menderes, 23 Aralık 2011'de hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Politika

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