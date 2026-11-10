Adalet Bakanı Gürlek, TMSF'ye yaklaşık 32 milyar TL iade edildiğini açıkladı

'MUHALİF ŞAHSİYETLER BİLSİN, HİÇBİR BASKI KARŞISINDA GERİ ADIM ATMADIM'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha sonra milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Gürlek, yapıcı ve yol gösteren eleştirilerden rahatsızlık duymayacağını ancak kişilik haklarına yönelik saldırılar ile iftiraları muhataplarına iade ettiğini söyledi. Bakan Gürlek, "Ben bu milletin tam bağrından çıkmış, devletime 20 yılı aşkın süredir hizmet eden bir kardeşinizim. Türk, milleti adına adaletin tecellisi için bağımsız Türk mahkemelerini değişik kademelerinde görev aldım, Türkiye'nin birçok köşesinde demokratik hukuk sistemine zeval getirmeden görev yaptım. Devletin bağımsızlığını milletin bölünmez bütünlüğünü ve kamu düzenini korumak, vatandaşlarımızın hak arayışlarına karşılık vermek için çalıştım. Terör ve suç örgütleriyle mücadele başta olmak üzere bütün görevlerimde hukukun üstünlüğünü esas aldım. Bu süreçte çok sayıda tehdide ve şantaja maruz kaldım. Bunların çoğunu sizlerle paylaşmayacağım. Birçok terör örgütünün hedef listesinde en ön sıralarda yer aldım. Birçok suç örgütünün karanlık hesaplarında hedef alındım. Ailemi, çocuğumu bile hedef aldılar. Her türlü politik ve siyasi ayak oyununa itibarsızlaştırma kampanyasına maruz kaldım. Buradaki muhalif şahsiyetler şunu iyi bilsin; Devletime hizmet etmeye başladığım ilk günden Sayın Cumhurbaşkanımız takdirleriyle Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak görev yaptığım, bugüne kadar hiçbir tehdide boyun eğmedim, hiçbir baskı karşısında geri adım atmadım. Konu milletimize hizmet, devletimize aidiyet olunca hiçbir şer odağı beni korkutamaz. Çıktığım bu yolda beni asla zaafa uğratamaz" ifadelerini kullandı.

'AYNI ZİHNİYETLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Adalet Bakanı olarak tarafsız ve bağımsız yargıya müdahale niteliği taşıyan her türlü ifadeye karşı olduğunu kaydeden Bakan Gürlek, tüm yargı mensuplarıyla gurur duyduğunu ekledi. Türkiye'nin geçmişte kötü tecrübeler yaşadığını kaydeden Bakan Gürlek, "Burada hukuk ve adil yargılama adına ahkam kesmek kesen bazı şahıslar kendi zihniyetlerinin karanlık yansımalarını ne çabuk unuttular. Biz iktidara geldiğimiz günden bu yana yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirmek, vesayet anlayışının izlerini silmek için çalıştık. Bugün yolsuzluk soruşturmalarını 'siyasi operasyon' diye niteleyenlere geçmişten bir örnek hatırlatmak isterim. O yıllarda İstanbul'u sarsan hadise neydi? Nurettin Sözen döneminde İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ergün Göknel'in büyük yolsuzluğunun patlak vermesiydi. Nurettin Sözen de zehirli ağacın dallarından biriydi, zihniyetimizin beslendiği siyasi ayaklarından biriydi. İşte, bugün de aynı zihniyetle karşı karşıyayız. Peki, o da mı o süreçte sizin zihniyetiniz yönelik siyasi bir operasyondu? O zaman da mı Adalet Bakanı, Başsavcıyı ya da Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek'ti?" diye konuştu.

'HİÇBİR KESİME KARŞI HASMANE BİR TAVRIMIZ OLMADI'

Bakan Gürlek, muhalefet milletvekillerinin politik saldırı ile şovlarıyla karşılaştığını ve bu kapsamdaki tüm başlıklara cevap verebileceğini söyledi. AK Parti iktidarları boyunca vatandaşların hak arama imkanlarını genişlettiklerini, parti kapatmaların önüne geçtiklerini, siyaseti kolaylaştırdıklarını, yargı atamalarda liyakati esas hale getirdiklerini dile getiren Bakan Gürlek, "Her adliyenin ihtiyacını yerinde tespit ediyor, çözümü ilgili birikimlerimizle birlikte takip ediyoruz. Biz iş üretiyoruz. Bizim derdimiz aziz milletimize layık olduğu değeri vermektir. Bunun ölçüsü de devletimizin görevlerini yerine getirmesidir. Birileri gibi lafla, politik cambazlıkla uğraşmıyoruz. Bizim iftira ve karalamayla harcayacak zamanımız yok. Bizim milletimizden gizli saklı bir ajandamız da yok, hiçbir kesime karşı hasmane bir tavrımız olmadı ve olamaz" dedi.

'SORUŞTURMALARDA SAKLANACAK HİÇBİR DURUM YOKTUR'

Yeni Parti milletvekilleri; Bakan Gürlek'in, 'Politik cambazlık' sözlerine tepki göstermek amacıyla sıra kapaklarına vurdu. Komisyon Başkanı Muş, 'Bakın, devletin malı, ses sistemine zarar gelmesin. Buradan uyarıyorum, ses sistemine zarar gelmesin. Sayın Bakan siz de bu konuda hassasiyet gösterirseniz' dedi. Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik başlatılan soruşturmaya dair soruların olduğunu dile getiren Bakan Gürlek, "Mücadelemiz, piyasada kötü niyetle hareket eden yatırımcılara ve bu yapılanmanın içerisinde yer alan kişilere yöneliktir. Bu soruşturmalarda gizlenecek, saklanacak hiçbir durum yoktur. Her işlem kayıt altındadır. Bu kayıtların göz ardı edilmesi de mümkün değildir. Kayıtlar, devletin en önemli kurumlarının elindedir. Durum tespitleri, mevcut teknolojik altyapının tamamından yararlanılarak yapılmaktadır. Başsavcılıklarımız, belirli hisselerde fiyatların nasıl yönlendirildiğini ve bu işlemlerden elde edildiği ileri sürülen kazancın kimlere aktarıldığını inceliyor. Denetim görevini yürüten kişilere menfaat sağladığı iddialarını da bu kapsamda araştırıyoruz. Yurt dışına çıkarıldığı değerlendirilen varlıkların da izi sürülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

'YANLIŞ YAPANI YARGI ÖNÜNE TESLİM EDECEĞİZ'

Vatandaşların aleyhine faaliyet yürütenlere karşı gerekli işlemlerin yapılacağını vurgulayan Bakan Gürlek, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte konunun yakın takipçisi olacaklarını ekledi. Bakan Gürlek, şöyle devam etti;

"Bir kısım muhalif arkadaşların acelesi ne? Yargının birçok konuda acele davrandığından dem vuran arkadaşların bu konudaki tavrı niye tam tersi? İşin adli ve ekonomik süreci ilgili kurumlarımızın en hassas şekilde ele aldığı bir süreçtir. Her kurum kendi sorumluluğuna düşen konuları bu anlayışla ele alıyor. Elinizde bilgi ve belgeler olmadan, sokak ağzı ve dedikoduyla ortalığı velveleye vermeye gerek yok. 9 Kasım itibarıyla şu saate kadar yaklaşık 32 milyar Türk lirası değerinde para, taşınmaz ve hisse senedi TMSF bünyesinde gönüllü iade hesabı kapsamında iade edilmiştir. Tasfiyesi tamamlanan fonlarda vatandaşlarımıza ödemeler yapılmıştır. Diğer fonlarda da tasfiye işlemleri ilerledikçe ödemelerin sürdürülmesi için çalışmalar devam etmektedir. Yargı sürecinde at izini it izinden ayırmanın hassasiyetiyle çalışıyoruz. Günü geldiğinde yargımızın süreci sonuçlandırmasıyla ak koyun kara koyun zaten ortaya çıkacaktır. Yanlış yapan bizim içimizde ise bedelini mutlaka ödeyecektir. Biz yanlış yapanı, milleti soyanı şehir şehir dolaşıp savunmayacağız, alıp onu yargının önüne teslim edeceğiz ve ediyoruz. Şahit olduğumuz bazı isimler üzerinden de bu kararlılığımızı görüyorsunuz."

Bakan Gürlek ayrıca Türkiye'nin yeni ve sivil bir anayasayı hak ettiğine inandığını ifade etti.

BÜTÇELER KABUL EDİLDİ

Bakan Gürlek'in soruları yanıtlamasının ardından Komisyon Başkanı Muş, Adalet Bakanlığı ile ona bağlı kuruluşların 2027 yılı bütçe teklifini okuttu. Oylama sonucunda bütçe komisyonda kabul edildi. Başkan Muş, komisyonu, 10 Kasım saat 11.00'da toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı