Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Şanlıurfa'yı aldatacak olanlara tavrımız net olacaktır'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'ya yatırım yapmak isteyenlere çağrıda bulunarak, "Bu kararlılığı herkes görecek. Buraya Şanlıurfalılara ekmek ve AŞ verecek iş alanı açacak olanlar başımızın tacı ama bizi oyalayacak Şanlıurfa'yı aldatacak olanlarla ilgili de çok net söylüyorum, bu konularda tavrımız net olacaktır" dedi.

Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da yerel kanalların ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Şanlıurfalıların hakkını korumak için gereğini yapacağını belirten Bozdağ, iş alanlarının ve imkanlarının da genişleteceğini kaydetti. Yatırımlara önem vereceklerini açıklayan Bakan Bozdağ, "Şanlıurfa sanayi, Antep gibi Kayseri gibi çok güçlü olabilir. Çünkü burada iş ahlakı var, çok genç dinamik nüfus var, iyi bir eğitim var. Yeni dönemde biz bu iyinin önünü açacak ve Şanlıurfa'da istihdamı arttıran adımlar olacağı gibi kamu yatırımlarıyla da biz buna öncülük edeceğiz" diye konuştu.

"Turizmde Şanlıurfa'yı hedef şehir yapmamız lazım"

Bozdağ, Şanlıurfa'da işsizlik oranını azaltacaklarını vurgulayarak, "Şanlıurfa'da işsizliğin çok yüksek olduğu da tartışmadan varestedir. Burada ciddi bir işsizlik var. Genç işsizlik oranı var. O yüzden bizim yeni dönemde bazı sektörleri öne çıkarmamız gerekiyor. Hem ekonomimiz kazansın, esnaf hem de istihdam olsun. Birincisi turizmde Şanlıurfa'yı hedef şehir yapmamız lazım. Gezilip, görülen, geçilip gidilen yer değil. Gezildi, görüldü, yenildi, içildi, burada kalındı, ertesi günde başka yere gidildi. Alışverişi de burada yapıldı haline getirilmesi gerekir. Bir defa yeni dönemde hedef kent olacak Urfa, daha fazla payını alacaktır Urfa" ifadelerini kullandı.

Urfalıların hakkını korumak için gereğini yapacağız

Şanlıurfa'da alt yapı sorunlarının aşılması gerektiğini belirten Bakan Bozdağ şöyle konuştu: "OSB'leri gezdim ben, bazılarında alt yapı sorunları var. Şimdi bu altyapı sorunlarını da aşmamız gerekiyor, elektrikte, suda, yollarda daha hummalı bir çalışma var. Şu anda yüzlerce fabrika kurmak için de bekleyenler var ama bir yandan da depo olarak kullanılan fabrika yapmak için almışlar, depo olarak kullanıyorlar. Net söylüyorum süresi içerisinde sözünü tutmayanlar, sözleşmelerini iptal ederiz."

Şanlıurfa'da müthiş bir spor sevgisi var

Şanlıurfa'da spora önem verildiğini söyleyen Bozdağ, "Şanlıurfa'nın birliğine, dirliğine, insanların mutluluğuna, heyecanına nasıl katkı yaptığını da gördüm. O yüzden Şanlıurfaspor'a bizim desteğimiz zaten hükümetin desteğiyle buraya kadar geldi. İnşallah play-off'da şampiyon olma fırsatını buluruz ve o süreçte de desteğimiz azami düzeyde olacak. Şampiyon olduğumuz takdirde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"Göbeklitepe, Balıklıgöl Şanlıurfa'nın çok büyük bir hazinesi"

Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik zenginliklerinin de değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları başlatacaklarını belirten Bakan Bozdağ sözlerine şöyle devam etti:

"Göbeklitepe, Balıklıgöl Şanlıurfa'nın çok büyük bir hazinesidir. Bizim buralarda özel çalışmalara ihtiyacımız var. Buralar belediye ile valilik üzerinden bir takım tasarruflar üzerinden yönetilmesi buranın cazibe merkezi olma ve korunma, yaşatılma, geliştirilme, gelecek kuşaklara aktarılma konusunda çok zorluklarla bizi karşı karşıya bırakır. O nedenle biz diyoruz ki yeni dönemde inşallah burayla ilgili de o bölge en çok turisti çeken yerler buralarla ilgili özel bir yönetim getirmek, tüzel kişiliği olan, kendi bütçesi olan, kendi yatırım yapan, öyle idarenin oradan buradan şeyine bağlı olmayan, kendi tasarruf yapabilen bir özel yönetim alanı ilan etmek gerekiyor. Hükümetimiz döneminde bu özel alan yönetimine dair bir kanun çıkarıp buraların bu yönetim tarafından yönetilmesi özel bütçesi ile yatırımlarının yapılması, korunması ve diğer işlerinin yapılması son derece önem arz ediyor."

"Şanlıurfa'da yol sorunu kalmayacak, bu sorun konuşulmayacak"

Seçim çalışmaları çerçevesinde Şanlıurfa'nın tüm ilçelerini ziyaret eden Bakan Bozdağ, bağlantı yollarında sorun olduğunu tespit ettiklerini kaydetti. Bozdağ, yol sorunun kademeli olarak son bulması için çalışmaların başlatıldığını belirterek, bununla ilgili yurt dışı örneklerinin de incelendiğini kaydetti. Bozdağ, "Şanlıurfa'nın yolla ilgili ihtiyaçlarını görüyorum. Yani bir defa şu anda Şanlıurfa/Adıyaman, Şanlıurfa/Diyarbakır, Şanlıurfa/Mardin, Gaziantep yolları, il standardına kavuştu, iyi bir noktaya geldi. Bazı bölümlerinde aksamalar var. Şimdi bunları süratle telafi etmenin gayretinde olacağız" dedi.

"Alt yapı sorunu kalmayacak"

Bakan Bozdağ, ayrıca kentte esnaf ve zanaatkarlar için yaşanan altyapı sorunlarının da çözüleceği sözünü verdi. Bozdağ, "Buranın toplantıcıları Türkiye pazarına hükmeder bir hale gelmişler. Ama yerleri, yaptıkları işin büyüklüğüyle mütenasip değil. O yüzden yeni dönemde biz buradan çok net söylüyorum. Ne kadar böyle meslek örgütümüz varsa, zanaatkarımız varsa, bunların yer sorunlarını tamamen çözeriz. Yani belki de ilk çözeceğim işlerin başında bu gelecek bu daha ferah alanlara işte galericileri diyelim ayakkabıcıları, marangozları, neyse mobilyacı kendisi o alanlarda meslek örgütlerimizi, meslek mensuplarımızı onlarla anlaşarak, onlara uygun alanlar tahsis edeceğiz. Altyapılarını da yapacağız. Zaten çalışma bir aşamaya geldi. Şu anda Ankara'da bir dokunuşa ihtiyacı var. Onu tamamladıktan sonra biz her meslek örgütünün talebine olumlu cevap vereceğiz. Buradan ismini saydığım, sayamadığım 35 civarında meslek örgütü var böyle ihtiyacı olan. Bunların hepsinin talebini karşılayacak adım atacağız" diye konuştu.

Bozdağ, yeni dönemde Şanlıurfa'nın hedef kent olacağını ve daha fazla pay alacağını kaydetti. - ŞANLIURFA