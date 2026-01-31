Haberler

Gül: "2026 yılı Türkiye için reform yılı olacaktır"

Gül: '2026 yılı Türkiye için reform yılı olacaktır'
AK Parti MYK Üyesi ve TBMM Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Tekirdağ'da düzenlenen Yerel Basın İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada 2026 yılının Türkiye için reform yılı olacağını ve ekonomik ile hukuki reformların önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Ak Parti MYK Üyesi ve TBMM Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, 2026 yılının Türkiye için reform yılı olacağını söyledi.

Ak Parti Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından düzenlenennda Yerel Basın İstişare Toplantısı konuşan Abdülhamit Gül, Türkiye'nin iç ve dış politikadaki güncel gelişmeleri, reform süreci ve bölgesel meseleleri değerlendirdi.

Abdülhamit Gül, "2026 yılı Türkiye için reform yılı olacaktır. 2026, hem ekonomik hem de hukuki reformların milletimize doğrudan yansıdığı bir dönem olacak. Meclisimizin yasama faaliyetleriyle ve hükümetimizin atacağı adımlarla vatandaşlarımız için çok önemli hizmetler hayata geçirilecektir. 2026 yılında hem demokrasimizi hem özgürlükleri daha da güçlendirecek, milletimizin refahını artıracağız. Özgürlük artacak, sofradaki ekmek büyüyecek. Hukuk, ekonomi ve demokrasi alanlarında çok önemli bir reform yılını hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Yıldırım, Tekirdaği Milletvekilleri Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş ve partililer katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
