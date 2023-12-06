ABD Senatörü Bob Menendez'in evinde çalınan altınlar bulundu

ABD'de hakkında yolsuzluk ve rüşvet soruşturması yürütülen Senatör Bob Menendez'in evinde bulunan külçe altınların kendisine rüşvet vermekle suçlanan iş adamı Fred Daibes'in evinden 2013'te çalınan ve daha sonra bulunan altınlar olduğu ortaya çıktı.

Türkiye karşıtlığıyla bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet soruşturması devam ediyor. ABD merkezli yayın kuruluşu NBC News tarafından yayınlanan haberde, Menendez'in evinde bulunan külçe altınların iş adamı Fred Daibes'in evinden 2013 yılında çalınan ve daha sonra polis tarafından bulunarak kendisine iade edilen altınların seri numarasıyla eşleştiği belirtildi. Haberde bu bağlantının tek başına soruşturma için bir kanıt olamayacağı ancak düğümlerin çözülmesini sağlayabileceğine dikkat çekildi.

FBI tarafından yapılan açıklamada, Menendez'in evinde yapılan aramada seri numaralarla eşleşen 2 külçe altın, eşi Nadine Menendez'in telefonunda ise söz konusu seri numaralarla eşleşen 2 külçe altının fotoğrafının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, Nadine Menendez'in bu iki külçeyi "satılmak üzere" bir kuyumcuya verdiği ifade edildi.

Hırsızlık olayı

Polis kayıtlarına göre iş adamı Fred Daibes, 2013'te New Jersey'de polise silahlı soyguna uğradığını bildirmiş, 500 bin dolar nakit parasının ve 22 külçe altının çalındığını belirtmişti. Polis tarafından yapılan operasyonda çalıntı mallarla birlikte 4 kişi yakalanmıştı. Daibes, altınları geri almak kendisine ait olduğunu belgeleyen formları doldurmuş ve seri numaralar polis kayıtlarına geçmişti.

Binlerce dolar nakit para ve 13 külçe altın bulunmuştu

ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez hakkında hazırlanan iddianamede, "siyasi nüfuzunu" New Jersey'den birkaç iş adamı ve Mısır hükümetine yardım etmek için kullandığı belirtilmiş, Menendez'in rüşvet olarak nakit para, külçe altınlar, iş tazminatı, lüks bir araç ve çok sayıda değerli eşya aldığı ifade edilmişti. Menendez'in evinde yapılan aramada çoğu giysilerde ve dolaplarda saklanmış yaklaşık 500 bin dolar nakit paranın yanı sıra 13 külçe altın bulunmuştu. Menendez, yargı süreci tamamlanıncaya kadar geçici olarak görevinden ayrılma kararı almıştı

Kefaletle serbest bırakılmıştı

Bob Menendez ve eşi Nadine Menendez, eylül ayında New York kentinde hakim karşısına çıkarak haklarındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarını reddetmiş, Menendez 100 bin dolar, eşi Nadine ise 250 bin dolar kefalet karşılığında serbest bırakılmıştı.

Türkiye karşıtı eylemleri ile biliniyor

2019'da sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınması" karar tasarısının Genel Kurul'da oylanmasını talep eden Menendez'in ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk kez "Ermeni soykırımı" ifadesini kullanmasında rol oynadığı iddia edilmişti. 2016'da dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup yazarak Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı saldırgan davrandığını ileri süren Menendez, Doğu Akdeniz'deki varlığından dolayı Ankara'ya yaptırım uygulanmasını talep etmişti. Menendez'in ayrıca Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıktığı biliniyor. - NEW YORK