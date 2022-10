- ABD Savunma Bakanı Austin: "NATO, Rusya'ya tehdit oluşturmuyor ve Rusya ile karşı karşıya gelmek istemiyor"

BRÜKSEL - ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya gereken desteğin sağlanacağını belirterek, "NATO, Rusya'ya tehdit oluşturmuyor ve Rusya ile karşı karşıya gelmek istemiyor" dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardandan düzenlenen basın toplantısında konuştu. Ukrayna'nın savunmasını güçlendirme çerçevesinde gerçekleşen NATO toplantılarının "çok verimli" geçtiğini ifade eden Austin, "Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşadığı en büyük güvenlik krizi karşısında NATO her zamankinden daha birlik içinde ve kararlı duruyor. Bugün, Rusya'nın Ukrayna'yı yasadışı ve sebepsiz işgalini kınamak için bir araya gelen NATO ittifakı, Rusya'nın seçim savaşına karşı kendisini savunmak için mücadele eden Ukrayna'nın yanında olacağını açıkça söylemeye devam ediyor" dedi. NATO'nun toplu savunmasını güçlendirmeye devam edeceğini de söyleyen Austin, "NATO, Rusya'nın işgaline sağlam ve kararlı bir şekilde yanıt verdi. NATO topraklarının her bir karışını korumada kararlıyız" şeklinde konuştu.

"Mühimmat stokları ile savunma sanayi kapasitesi konularını görüştük"

Toplantıda, Ukrayna'nın savunmasına destek olmak için sağlanacak savunma ekipmanlarından bahsedildiği ifade eden Austin, "Mühimmat stokları ve savunma sanayi kapasitesi gibi kritik konuları ele alma çabalarımızı görüştük. Buradaki çalışmalarımızla, Ukrayna'nın cesur vatandaşlarına verdiğimiz sarsılmaz desteği sürdürürken, müttefiklerimizin caydırıcılığını ve savunmasını sürdürmesini sağlamaya yardımcı olacağından eminim" dedi.

Öte yandan, Austin Ukrayna'nın savunması için sağlanacak hava savunma sistemlerinin ne zaman Ukrayna'ya ulaşacağı konusunda belli bir tarih vermezken, "Yeni sistemler açısından öncelikli acil ihtiyaçları karşılayabilecek sistemler sağlıyoruz. Ayrıca üretilmesi ve piyasaya sürülmesi daha uzun sürecek sistemleri de tedarik ediyoruz. Bu sistemlerden bazıları haftalar veya aylar sürebilir, diğer sistemler yıllar alabilir" açıklamasında bulundu.

"İsveç ve Finlandiya NATO'yu güçlendirecek"

Finlandiya ve İsveç'in de NATO toplantılarına katıldığını hatırlatan Austin, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma başvuruları tarihi bir adımdır. Üyelikleri, İttifak'ın yeteneklerini ve güçlü yanlarını büyük ölçüde artıracaktır. Bu nedenle, tüm değerli müttefiklerimizi katılım protokollerini mümkün olan en kısa sürede onaylamaya davet ediyorum. Böylece bu son derece yetenekli demokratik ortakların her ikisini de İttifak'a kabul edebiliriz" şeklinde konuştu.

"NATO topraklarının her karışını koruyacaktır"

NATO'nun asıl amacının savunma olduğunu belirten Austin, "NATO Rusya'ya tehdit oluşturmuyor ve Rusya ile karşı karşıya gelmek istemiyor. Ancak savunma ittifakımız her zaman olduğu gibi NATO topraklarının her karışını koruyacaktır. NATO'nun en önemli görevi olan, her bir müttefik egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma taahhüdü değişmedi. ve ABD bu göreve derinden bağlı kalmaya devam ediyor" dedi.

"Rusya'nın söylemleri sorumsuz ve tehlikelidir"

NATO'nun nükleer planlama grubunun bugünkü toplantısında, Rusya'nın nükleer saldırı tehdidi karşısında NATO'nun herhangi bir değişikliği kabul edip etmediği sorusuna da yanıt veren Austin, "NATO'nun savunma yeteneğine sahip olmasından ve bu çabaları sürdürdüğümüzden emin olmaya çalışıyoruz. Rusya'nın nükleer söylemleri sorumsuz ve tehlikelidir. Ancak şu anki göstergelere baktığımızda herhangi bir değişiklik yapmaya gerek görmüyorum. Ancak haftanın 7 günü 24 saati buna odaklanmış durumdayız. Yani bir değişiklik yapılması gerekiyorsa bunu kesinlikle yapacağız" ifadelerini kullandı.

Değişiklik yapması gereken gücün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu da sözlerine ekleyen Austin, "Bugün yapılabilecek bir değişiklik, Rusya'nın gerilimi azaltması ve bu savaşı bitirmesi olurdu. Çünkü bu savaşı Putin başlattı. Saldırgan davranışlarını durdurmak ve güçlerini Ukrayna'nın egemen topraklarından çekmek için seçenekleri var" dedi.

"Çin'in yükselişi bir meydan okumadır"

Çin'in yükselişini bir meydan okuma olarak tanımladığını söyleyen Austin, Çin'in NATO Stratejik Konsept belgesinde ele alındığını ifade etti. Austin, "NATO'daki stratejik kavramlar belgemizde Çin'e değiniliyor. Bu kesinlikle NATO ülkelerinin üzerine odaklandığı bir konu. Tabii ki, şu anda en acil konu Rusya, çünkü Ukrayna'yı işgal etti. Ancak kesinlikle Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerinde duracağımız bir konu" sözlerine yer verdi.