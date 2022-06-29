ABD'nin Bağımsızlık Günü Başkent'te kutlandı

ANKARA - Amerika Birleşik Devletleri'nin 246'ncı Bağımsızlık Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.

Ankara'da ABD Büyükelçiliği konutunda Bağımsızlık Günü resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyona ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ve eşi Sefire Cheryl Flake, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, diplomatlar ve misyon şefleri katıldı. Büyükelçi Flake ve eşi Sefire Cheryl Flake davetlileri girişte karşıladığı resepsiyonda Türkiye ve ABD'nin milli marşları okundu.

Büyükelçi Flake burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'de görev yapmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, "Yaşlı bir büyükelçi olarak Türkiye'ye gelirken, çıktığımız bu yolculukta başladığımız noktaya döndüğümüzü hissediyorum. Türkiye gibi önemli bir görev yerinde, gerek siyasi gerekse coğrafi olarak kendisini her zaman olayların merkezinde bulan bir ülkede ülkemi temsil ediyor olmak benim için büyük bir onur. ABD ve Türkiye, Amerikan askerlerinin ve Mehmetçiklerinizin Kore'de bir taarruz harbini geri püskürtmek için omuz omuza savaşmasından bu yana, Kore'den Kuveyt'e ve Kosova'ya kadar başka ülkelerin bağımsızlık ve özgürlüklerini savunmak için birlikte çaba sarf etmiştir" dedi.

Büyükelçi Flake, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü örnek vererek, "Bugün burada bağımsızlığı kutlamak için bulunuyoruz. Peki bağımsız olmak ne kadar önemli? Bu ulusun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 'Böyle bir millet esir yaşamaktansa ölsün daha iyidir. O halde ya istiklal ya ölüm' demişti. Bizim kurucu atalarımıza da işte bu dinamik ilke rehberlik etmişti" ifadelerini kullandı.

Flake, ABD ile Türkiye arasındaki ticaretin önceki yıla göre yüzde 30 artış göstererek geçen yıl 28 milyar dolara ulaştığını bildirerek, "Ülkelerimizi birbirine bağlayan şeyin sadece güvenlik ilişkileri olmadığını görüyoruz. Kültür ve eğitim alanlarında Türk öğrencilerin yurtdışında eğitim görmek için en fazla tercih ettiği ülke olmanın gururunu yaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Avrupalı öğrenciler arasında en başta gelen öğrenciler Türk öğrencilerdir" diye konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı ise bağımsızlığın Türkiye ve ABD için çok şey ifade ettiğini vurgulayarak, "Bu yüzden Bağımsızlık Gününüzü kutluyorum. Bugünkü ilişkilerimiz müttefik ilişkisi. Biz güçlü NATO ülkeleriyiz. Ticaret ilişkilerimiz hızlı şekilde artıyor. 100 milyar dolarlık ticaret hedefimizden hala uzaktayız ama bundan eminim Türkiye ve ABD bunu başarabilir" ifadelerini kullandı.