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ABD'den İran'a silah tedarikiyle bağlantılı olduğu öne sürülen kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırım kararı

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ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın silah tedarik ağına destek sağladığı gerekçesiyle İran ve Rusya vatandaşı kişiler ile İran, Rusya ve Nijerya merkezli kuruluşlara yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın silah tedarik ağına destek sağladığı öne sürülen İran ve Rusya vatandaşı kişilerin yanı sıra İran, Rusya ve Nijerya merkezli kuruluşlara yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.

ABD yönetimi, İran'a yönelik yeni yaptırım kararlarını duyurdu. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın silah tedarik etmesine yardımcı olduğu belirtilen uluslararası bir ağın parçası olduğu ifade edilen kişi ve kuruluşların yaptırım listesine alındığı bildirildi. Açıklamada, yaptırım kapsamındaki hedefler arasında İran ve Rusya vatandaşı kişilerin yanı sıra İran, Rusya ve Nijerya merkezli kuruluşların bulunduğu belirtildi.

Hazine Bakanlığı, yaptırım kapsamındaki kişi ve kuruluşların, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) yasa dışı tedarik faaliyetlerindeki rolünü gizlemek ve malzeme ile personelin dünya genelinde taşınmasını sağlamak amacıyla yabancı havacılık ve ulaştırma şirketleri, finansal aracılar ve seyahat koordinatörlerinden yararlandığını öne sürdü.

Söz konusu yaptırım kararı, ABD'nin mayıs ayında İran'ın silah sektörüne yardım ettiği suçlamasıyla aralarında Çin ve Hong Kong'daki bazı kişi ve şirketlerin de bulunduğu kişi ve kuruluşlara yönelik aldığı kararların devamı niteliğinde nitelendiriliyor.

ABD, ayrıca geçtiğimiz ay da DMO ve İran Silahlı Kuvvetleri'nin silah tedarikine yardımcı olduğu gerekçesiyle 11 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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