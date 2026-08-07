ABD'den İran'a Kripto Para Yaptırımı

ABD, İran Devrim Muhafızları ve İran rejimiyle bağlantılı diğer gruplar için milyonlarca dolar değerinde kripto para işlemi gerçekleştirdiği iddiasıyla "Shelbit" ve "Aban Tether" kripto para borsalarına ve yasa dışı dijital para faaliyetlerini gerçekleştiren çok uluslu şirket ağını yöneten 1 kişiye yaptırım uyguladı.

ABD, İran'a yönelik yaptırımlarını artırdı. ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yabancı Varlık Kontrol Ofisinin (OFAC) İran rejiminin milyarlarca doları aklamak, uluslararası finans sistemlerine gizli erişim sağlamak ve diğer silahlı gruplarının yanı sıra İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nu desteklemek için kullandığı belirtilen dijital varlık borsalarına karşı harekete geçtiği ifade edildi. Açıklamada, "Bu eylem, Tahran tarafından kullanılan 2 büyük dijital varlık borsasını ve yasa dışı kripto para faaliyetlerini ve yaptırımlardan kaçınmayı kolaylaştıran paravan şirketler ağının elebaşını hedef almaktadır. İranlı aktörler, büyük miktarda dijital varlığı transfer etmek için lisanssız veya az denetlenen dijital para birimi borsa platformlarını kullandı. Bu planı, fonların kaynağını gizleyen ve nihayetinde yasa dışı gelirleri İran Devrim Muhafızları ve rejimle bağlantılı kişilerin yararına aklayan geniş kurumsal ağlar ve kapsamlı bir çevrimiçi kumar işletmesi aracılığıyla gerçekleştirdiler" ifadeleri kullanıldı.

Shelbit kripto para borsası ve 1 kişiye yaptırım

Açıklamada, "Dominika ve Afganistan vatandaşlığına da sahip olan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde ikamet etmiş olan İranlı Siavash Kayvanpour, yasa dışı dijital para faaliyetlerini gerçekleştiren çok uluslu bir şirket ağı işletmektedir. Kayvanpour, Gürcistan merkezli şirketi SHPS Shelbit (Shelbit) aracılığıyla Shelbit Borsası'nı (Shelbit Exchange) işletmektedir. İran Devrim Muhafızları'na ait dijital para adreslerinden, Shelbit Exchange'deki dijital para adreslerine 1 milyon dolardan fazla dijital varlık gönderilmiştir. Ayrıca Shelbit Exchange adreslerinden İran Devrim Muhafızları'na ait dijital para adreslerine 2 milyon dolardan fazla dijital varlık transfer edilmiştir. Ek olarak Kayvanpour'a ait veya onun kontrolündeki dijital para adreslerinden, ABD tarafından Nobitex olarak belirlenen kuruluşa 2 milyon dolardan fazla dijital varlık gönderilmiştir. Kayvanpour, malları ve mülkiyet hakları 13224 sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca bloke edilmiş olan İran Devrim Muhafızları ve Nobitex'e maddi yardımda bulunduğu, sponsorluk yaptığı veya mali, maddi veya teknolojik destek sağladığı ya da mal veya hizmet sağladığı gerekçesiyle yaptırım kapsamına alınmaktadır" denildi.

Açıklamada, "Shelbit'e ek olarak Kayvanpour, Polonya merkezli Shelbit Technologies şirketinin de sahibidir. Kayvanpour ayrıca, BAE merkezli Crypto Home DMCC (Crypto Home) ve BAE merkezli NFT Home DMCC (NFT Home) şirketlerinin de tek yöneticisidir. Shelbit, Shelbit Technologies Ltd, Crypto Home ve NFT Home, doğrudan veya dolaylı olarak Kayvanpour'a ait olmaları, onun tarafından kontrol edilmeleri veya yönlendirilmesi ya da onun adına hareket etmeleri veya hareket etmeyi amaçlamaları nedeniyle yaptırım kapsamına alınmaktadır" denildi.

Aban Tether'e yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı ayrıca İran merkezli dijital varlık borsası Aban Tether'e yaptırım uyguladığını ve bu borsanın "daha önce yaptırım uygulanan İran dijital varlık borsalarıyla ilgili milyonlarca dolarlık işlem gerçekleştirdiği" belirtildi.

"Ekonomik baskıyı artırmaya devam edeceğiz"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent açıklamasında, "İran rejiminin dijital varlıklara ve gölge bankacılık ağlarına bağımlılığı, (İran Devrim Muhafızlarının kaynaklarını kesmeyi amaçlayan) Ekonomik Öfke programının işe yaradığının bir başka kanıtıdır. Ekonomik baskıyı artırmaya devam edeceğiz. İster dolar, ister riyal, ister kripto para olsun, Hazine Bakanlığı, rejimi ayakta tutan yasa dışı finansal ağları ortaya çıkaracak ve ortadan kaldıracaktır" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı