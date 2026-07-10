ABD'den İran bağlantılı kişi ve kuruluşlara yeni yaptırımlar

ABD Hazine Bakanlığı, kamu kaynaklarıyla oluşturulan serveti ticari varlıklara aktararak kendisini ve İran yönetimini zenginleştirdiğini öne sürdüğü İranlı bankacı ve iş insanı Ali Ensari'nin yanı sıra İran ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların yaptırım listesine alındığını açıkladı.

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda uluslararası deniz taşımacılığına yönelik saldırılarına yeniden başlamasının ardından İran bağlantılı kişi ve kuruluşlara yeni yaptırımlar uyguladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaptırımların Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde yaşayan İranlı bankacı ve iş insanı Ali Ensari ile bazı kişi ve kuruluşları hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, Ensari'nin İran dini lideri Mücteba Hamaney'in "kilit finansörlerinden biri" olduğu öne sürülerek, kamu kaynaklarıyla oluşturulan serveti geniş çaplı denizaşırı gayrimenkul ve ticari varlıklara aktararak kendisini, İran yönetimindeki üst düzey isimleri ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) zenginleştirdiği iddia edildi.

ABD Hazine Bakanlığ'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), yaptırım uygulanan İran bankaları adına her yıl milyarlarca dolarlık işlem gerçekleştirdiğini ve İran hükümetinin yasa dışı mali faaliyetlerini paravan şirketler ağı üzerinden gizlediğini öne sürdüğü bazı önemli İran döviz bürolarının da yaptırım listesine eklendiğini bildirdi.

Hazine Bakanlığı, Ali Ensari'nin daha önce DMO faaliyetlerine mali destek sağladığı gerekçesiyle İngiltere tarafından da yaptırım listesine alındığını bildirdi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı