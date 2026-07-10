Haberler

ABD'den İran bağlantılı kişi ve kuruluşlara yeni yaptırımlar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Hazine Bakanlığı, İranlı bankacı ve iş insanı Ali Ensari ile İran bağlantılı bazı kişi ve kuruluşları yaptırım listesine ekledi. Ensari'nin kamu kaynaklarını kullanarak kendisini ve İran yönetimini zenginleştirdiği iddia ediliyor.

ABD Hazine Bakanlığı, kamu kaynaklarıyla oluşturulan serveti ticari varlıklara aktararak kendisini ve İran yönetimini zenginleştirdiğini öne sürdüğü İranlı bankacı ve iş insanı Ali Ensari'nin yanı sıra İran ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların yaptırım listesine alındığını açıkladı.

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda uluslararası deniz taşımacılığına yönelik saldırılarına yeniden başlamasının ardından İran bağlantılı kişi ve kuruluşlara yeni yaptırımlar uyguladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaptırımların Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde yaşayan İranlı bankacı ve iş insanı Ali Ensari ile bazı kişi ve kuruluşları hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, Ensari'nin İran dini lideri Mücteba Hamaney'in "kilit finansörlerinden biri" olduğu öne sürülerek, kamu kaynaklarıyla oluşturulan serveti geniş çaplı denizaşırı gayrimenkul ve ticari varlıklara aktararak kendisini, İran yönetimindeki üst düzey isimleri ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) zenginleştirdiği iddia edildi.

ABD Hazine Bakanlığ'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), yaptırım uygulanan İran bankaları adına her yıl milyarlarca dolarlık işlem gerçekleştirdiğini ve İran hükümetinin yasa dışı mali faaliyetlerini paravan şirketler ağı üzerinden gizlediğini öne sürdüğü bazı önemli İran döviz bürolarının da yaptırım listesine eklendiğini bildirdi.

Hazine Bakanlığı, Ali Ensari'nin daha önce DMO faaliyetlerine mali destek sağladığı gerekçesiyle İngiltere tarafından da yaptırım listesine alındığını bildirdi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
Arnavutköy'de boşandığı eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti

Aile katliamı! Eski eşini ve oğlunu tüfekle öldürüp intihar etti
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran'a ilettik

Trump resmi adımı attı! Ortalık yangın yerine dönecek
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu

İki ilde alarm! Sucuk ve kıymadan neler çıktı neler
Üstü aranan Ronaldo'nun verdiği tepkiler gündem oldu

Sonunda Ronaldo'yu da çıldırttılar
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı

Ölü bulunan çocukla ilgili gerçek halkı ayaklandırdı! Linç ettiler