ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede, "İyi bir görüşme geçirirsek Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırabiliriz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
