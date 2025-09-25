ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede, "İyi bir görüşme geçirirsek Türkiye'ye...
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede, "İyi bir görüşme geçirirsek Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırabiliriz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede, "İyi bir görüşme geçirirsek Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırabiliriz" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika