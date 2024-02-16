ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten İsrail-Filistin çözümüne destek

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda, "İki devletli bir çözüm olmadan ne bölge için, ne İsrail halkı için ne de Filistinliler ve Gazze halkı için barış ve güvenlik olamaz" dedi.

Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı devam ediyor. Konferansta açıklamalarda bulunan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, uluslararası kural ve normları korumak, demokratik değerleri yurt içinde ve yurt dışında savunmak için küresel angajmanı sürdürmeye kararlı olduklarını belirterek, "Ortak hedefler doğrultusunda müttefiklerimi ve ortaklarımızla birlikte çalışacağız" dedi. Harris, ABD'nin kendisini dünyadan soyutlayarak, diktatörleri kucaklamasının ve müttefiklerine verdiği taahhütlerden vazgeçmesinin tehlikeli, istikrarsızlaştırıcı ve dar bir dünya görüşü olduğunu vurguladı.

"İsrail, sivilleri korumak için daha iyisini yapmalı"

Biden yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki savaşa yönelik tutumunda kararlı olduğunu belirten Harris, ABD'nin çatışmanın mümkün olan en kısa sürede esirlerin serbest bırakılacağı, insani krizin çözüleceği, Filistinlilerin güvenlik, onur ve kendi geleceklerini tayin etme haklarından yararlanabileceği bir şekilde sona ermesi için çalıştığını dile getirdi. İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu anladığını ancak bunu nasıl yaptığının önemli olduğunu söyleyen Harris, ABD yönetiminin çok sayıda masum Filistinlinin öldürüldüğü konusunda net olduğunu ve İsrail'in sivilleri korumak için daha iyisini yapması gerektiğini vurguladı. İnsanların çektiği acıları ve insani yardım ihtiyacı konusunda her gün yayınlanan görüntülerde neler olduğunu gördüklerini belirten Harris, "Başkan, yönetimimiz ve ben bu insani yardım sağlanması konusunda çok kararlıyız" dedi.

Esirlerin serbest bırakılmasından sonra İsrail'in Gazze Şeridi'ni yeniden işgal etmemesi ve Filistin Yönetimi'nin Gazze'de yönetim formuna öncülük etmesi gerektiğini vurgulayan Harris, "Bana göre, iki devletli bir çözüm olmadan ne bölge için, ne İsrail halkı için ne de Filistinliler ve Gazze halkı için barış ve güvenlik olamaz" ifadelerini kullandı.

"NATO'ya olan kutsal bağlılığımız sarsılmaz bir şekilde sürüyor"

Biden yönetiminin küresel sorunlara yaklaşımını özellikle de Rusya ile savaşında Ukrayna'ya uluslararası desteğe öncülük etmesini savunan Harris, buna muhalif olan görüşlerle ilgili olarak, "Açık konuşayım. Bu dünya görüşü tehlikeli, istikrarı bozucu ve gerçekten de dar görüşlüdür. Bu görüş, ABD'yi zayıflatacak, küresel istikrarı ve küresel refahı baltalayacaktır. Bu nedenle Biden ve ben bu görüşü reddediyoruz" şeklinde konuştu.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın NATO müttefikleri ile ilgili yaptığı açıklamalara da değinen Harris, "ABD'nin Ukrayna'ya sırtını döndüğünü, NATO müttefiklerimizi terk ettiğini ve anlaşma taahhütlerinden vazgeçtiğini düşünün. Putin'i cesaretlendirmek bir yana, ona yumuşak davrandığımızı düşünün" diyerek, Biden yönetiminin NATO'ya olan kutsal bağlılığının sarsılmaz bir şekilde sürdüğünü vurguladı. - MÜNİH