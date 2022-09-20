AB'den Ukrayna'da ayrılıkçıların düzenlemeyi planladığı referanduma kınama

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da yapacağını açıkladığı sözde referanduma tepki göstererek, "Bu tür eylemlerin sonuçları hükümsüz olacak ve AB ve üye devletleri tarafından tanınmayacaktır" denildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da yapacağını açıkladığı sözde referanduma tepki göstererek, "Bu tür eylemlerin sonuçları hükümsüz olacak ve AB ve üye devletleri tarafından tanınmayacaktır" denildi.

Ukrayna'dan ayrılarak tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk bölgeleri, Rusya'ya bağlanmak için 23 ve 27 Eylül tarihlerinde referandum düzenleme kararı almasının ardından tepkiler sürüyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün Rusya tarafından askeri olarak işgal ettiği Ukrayna topraklarında gayrimeşru olarak atanan sözde 'otoriteler', yasadışı 'referandum' hazırlıkları yaptığını duyurdu. Bu, Rusya'nın yasadışı askeri kontrolünü meşrulaştırma girişimidir. BM Sözleşmesi'ni ve Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ederek Ukrayna'nın sınırlarını zorla değiştirmeyi amaçlamaktadır" denildi.

"AB VE ÜYE DEVLETLERİ TARAFINDAN TANINMAYACAKTIR

Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'nın yasal ve demokratik olarak seçilmiş yetkililerine karşı olan, Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden ve uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu planlı yasadışı "referandumları" şiddetle kınadığı vurgulanan açıklamada, "Bu tür eylemlerin sonuçları hükümsüz olacak ve AB ve üye devletleri tarafından tanınmayacaktır" denildi.

"RUS ASKERİ TEHDİDİ VE SİNDİRMESİ ALTINDA YAŞAYAN HALKIN İRADESİNİN ÖZGÜR İFADESİ OLARAK KABUL EDİLEMEZ"

İşgalin başlangıcından bu yana Rusya'nın Ukrayna vatandaşlarını korkuttuğu, yasadışı bir şekilde gözaltına aldığı, işkence yaptığı ve kaçırdığına dikkat çekilen açıklamada, "İşgal altındaki bölgelerdeki asıl nüfusun önemli bir kısmı kaçmak zorunda kaldı. Yasal olarak seçilmiş yerel yetkililer, bazı durumlarda zorla değiştirilmiş, internete erişim, özgür ve bağımsız medya ile ifade özgürlüğü de büyük ölçüde kısıtlanmıştır. Bu nedenle, bu yasadışı 'oylar' hiçbir koşulda bu bölgelerde sürekli Rus askeri tehdidi ve sindirmesi altında yaşayan halkın iradesinin özgür ifadesi olarak kabul edilemez" denildi.

Rusya ve Ukrayna'daki bu "referandum" ve diğer uluslararası hukuk ihlallerine karışan herkesin sorumlu tutulacağı ve Rusya'ya karşı ek kısıtlayıcı tedbirlerin alınacağı vurgulanan açıklamada, "Avrupa Birliği, Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineler ve Rusya Federasyonu'nu uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki tüm birliklerini ve askeri teçhizatını tüm Ukrayna topraklarından derhal, tamamen ve koşulsuz olarak geri çekmeye çağırır" denildi.

(İHA)